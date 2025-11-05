大學驚見3牛隻闖校園！學生嗨拍照 飼主竟帶牠們「來這裡」吃草
三隻牛隻闖入明新科大校園，引發學生驚呼連連，紛紛拍照分享這罕見奇景。校方調查後發現，這些牛隻是附近農家所飼養，原本被帶到司令台後方草地吃草，卻意外脫離控制從小路跑進校園內。事件引起熱烈討論，許多畢業校友看到網路上的影片後，都表示想回校朝聖。校方已啟動校安維護措施，並提醒師生勿貿然靠近這些體型龐大且具攻擊性的牛隻，以免發生危險。
明新科技大學校園日前出現三隻牛在操場上悠閒吃草的奇特景象，讓學生們感到相當驚訝。有學生將這難得一見的畫面拍下並分享到網路上，立即引發熱議。一名12歲工讀生表示，他是在接到電話通知後，於晚間八九點時分趕到現場，親眼目睹了三隻牛的蹤影。另一名10歲學生則分享道，這是他第一次在校園中看到牛，感到非常新奇。
然而，這並非牛隻首次造訪明新科大。據了解，3日晚上約10點30分，就有學生發現牛隻在學生宿舍門口吃草，當校安人員趕到時，牛已經離開。原以為飼主已將牠們帶回，沒想到隔天下午2點多，牠們又出現在學校范家墓園旁覓食。校方隨即通報新豐鄉公所農業科獸醫協助聯絡飼主，才發現這些牛隻來自學校附近的農家，是在被帶到司令台後方草地吃草時，脫離控制跑進校園。飼主已表示於5日將牛隻帶回。
明新科技大學秘書長張博能強調，學校已立即啟動校安維護措施，將牛隻趕至校園後方，避免教職員工生接近，主要是預防牛隻可能出現的突發攻擊行為。這起事件在網路上廣為流傳後，許多已畢業的學長姊看到影片都表示十分新奇，甚至想回到學校一睹這罕見景象。不過張博能提醒，牛隻體型龐大且具有攻擊性，師生不應貿然靠近，以免發生意外。
