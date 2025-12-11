大學「念什麼」畢業才快樂？網稱「這」才是關鍵！

生活中心／李筱舲報導



台灣高中生在選填大學科系時常感到困惑，因為未來職涯與生活型態都可能因科系的選則而受到影響。近日，一名網友在社群發文分享，指出許多科系的畢業生進入職場後生活並不如預期，並好奇問道：「念什麼科系出來最快樂？」貼文一出，立刻引發熱烈討論。





大學「讀什麼科系」畢業後才快樂？網友：找到「這個」是人生正解！

一名網友於昨（10）日在Dcard發文表示在台灣無論念什麼科系，出社會後生活好像不如預期，便好奇問讀什麼科系出來最快樂。

一名網友於昨（10）日在Dcard發文表示，他觀察到在台灣無論醫學、電資、建築、護理、治療、法律、教育或語言等科系的畢業生，進入社會後都面臨不同程度的壓力和挑戰，生活似乎不如想像中順遂。她好奇，究竟選讀哪個科系才是最快樂的。這篇貼文，也引起眾多網友討論，有網友認為科系的影響有限，家庭背景才是關鍵：「投胎投對最快樂」、「家裡有礦的最快樂，畢業後回家接班超爽」、「快樂養魚，家裡有養殖場，不用去外面做舒服」。

有網友指出找到「興趣」和「適合的」工作才是最重要的。

有網友指出找到「興趣」和「適合的」工作才是最重要的。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

但也有網友認為「找到興趣」、「做適合的工作」是最重要的，留言表示：「班上很多人都是為了錢進來的，對編程沒有興趣，出社會後還要每天看程式，當然很痛苦」、「有個高中同學喜歡畫漫畫，後來跑去美國唸相關科系，現在好像是蠻有名的畫師還是動畫師」還有一名網友提到「自己在大學就已經靠興趣賺錢了，興趣真的很重要，有些人活到30歲連自己喜歡什麼都不知道，這種人生就很慘。」。

