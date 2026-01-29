大宅交易占比2成以上僅剩這二都 永慶：七都小宅房價漲幅全面超越大宅

cnews124260129a06

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

小宅已成房市主流趨勢，受高房價與家庭結構影響下，大宅需求越來越少，小宅需求日益增加，而小宅單價漲幅也較大宅來得明顯。永慶房產集團比較七都55坪以上大宅和25坪以下小宅近五年房價及交易量占比變化。發現小宅在七都的房價漲幅皆高於大宅，其中新竹縣市表現最為明顯；同時，大宅交易占比呈現下降趨勢，除新竹縣市與台南市外，其餘五都的大宅交易占比已低於兩成水準。

觀察2021年至2025年，5年間七都小宅房價漲幅已全面高於大宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，隨著近年人口結構轉變，小家庭增加，加上近幾年房價受惠於經濟穩定成長、資金管制寬鬆而迅速攀升，高房價也讓民眾感受到沉重的購屋壓力，因此在預算與需求的考量下，小坪數住宅已逐漸成為購屋趨勢，也帶動單價的明顯高漲。

廣告 廣告

其中，新竹縣市小宅由每坪20萬元上升到32.7萬元，漲幅高達63.5%，成七都之冠，而大宅也有逾4成的漲幅。陳金萍指出，新竹縣市為科技業重鎮，剛性需求強勁，但住宅供給有限，使房價攀升，拉高購屋門檻。即便科技族群薪資水準相對較高，實際購屋壓力仍不輕，促使部分買方調整對居住空間的期待，轉而選擇總價較低的小坪數住宅；再加上在地就學與就業人口帶動租屋需求，小宅產品的市場接受度提高，也進一步推升價格表現。

cnews124260129a07

cnews124260129a08

進一步觀察七都大宅與小宅的交易占比變化，近五年僅新竹縣市與台南市55坪以上大宅交易占比仍維持在兩成以上，其餘五都的大宅交易占比皆已降至兩成以下。其中，新竹縣市雖然大宅交易占比減少幅度最大，五年下滑 11個百分點，但仍以 21.1% 居七都之首。陳金萍表示，新竹縣市大宅交易主要集中於科學園區所在的行政區，區內高所得家庭比例高，購屋預算相對充裕，對居住空間的需求也明顯高於其他都會區，使大坪數住宅仍有一定需求支撐。不過，隨著近年房價攀升，加上家庭結構逐漸轉向小家庭型態，大宅交易量亦出現明顯下滑。

此外，台南市大宅交易占比同樣維持在兩成以上。陳金萍說明，台南相較於其他七都，土地取得成本較低、開發空間相對充足，加上過去該地區居住習慣，對大空間住宅仍有需求，因此大宅交易占比近五年僅減少5.1個百分點，大宅交易占比仍有21.6%。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

永慶加盟四品牌北台灣歡慶新展55店 920桌尾牙晚會超強卡司

捷運、公園、機能一次到位 永和漢皇盛世、新時代、樺福水悅指名度夯

【文章轉載請註明出處】