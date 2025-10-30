大宇宣布《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》11/12上市 成恐怖遊戲宇宙最終章

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》將於11月12日正式上市。圖／翻攝自Steam

大宇資訊宣布，旗下自研恐怖遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》確認將於11月12日正式上市。同時，官方宣告本作將成為大宇資訊恐怖遊戲系列的「最終章」。該遊戲改編自Netflix動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》，是首款獲得伊藤潤二正式授權的第一人稱恐怖遊戲，玩家將在被詛咒的洋樓中，體驗「無處可逃」的壓迫式恐懼。

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》自先前釋出限時試玩版以來，已在全球Steam社群獲得強烈迴響。大宇資訊自2022年推出《女鬼橋 開魂路》後，陸續推出《女鬼橋二 釋魂路》與《咒》等作品，逐步建立起結合敘事深度、角色心理描寫及解謎互動的沉浸式驚悚體驗風格。官方表示，此次《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》將為此系列恐怖遊戲劃下句點，作為團隊在恐怖遊戲領域的總結。

為紀念此系列旅程的落幕，官方亦宣布將推出全球限量的【最終珍典收藏紀念包】。紀念包內含多款大宇資訊自研恐怖相關作品的Steam兌換序號與實體紀念周邊，預購資訊將於後續公布。更多遊戲及紀念包詳情，可追蹤大宇恐怖遊戲官方Facebook或X社群平台。



