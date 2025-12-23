大宇資正式更名光聚晶電聯合 凃俊光：進半導體才知與遊戲業差真多

董事長凃俊光在股東會後表示，大宇資訊決定「光聚晶電聯合公司」簡稱「光聚」。（本刊資料照）

日前先後入主台灣光罩、揚智的大宇資訊，23日召開臨時股東會，正式通過「大宇資訊」更名為「光聚晶電聯合公司」。董事長凃俊光在股東會後表示，由於集團旗下已有包括遊戲、半導體、資安、餐飲、重電及第三方支付等11家子公司，其中又以半導體營收占比60至65%最多，因此決定改名為「光聚晶電聯合公司」簡稱「光聚」，隨著集團跨入新領域，預期整體營收將衝破百億元，其中光罩有機會虧轉盈，帶動集團獲利。

「10年前，我入主大宇資，股本不過3億多元、營收大概就1至2億元，10年後股本已成長三倍、明年營收將挑戰百億元，目前集團產業涵蓋半導體、重電、資安、遊戲、第三方支付、餐飲等等，旗下已經有11家子公司及30家孫公司，員工人數達3,600人。」23日召開臨時股東會，正式通過將「大宇資訊」更名為「光聚晶電聯合公司」後，董事長凃俊光感性地說。

近年來因遊戲產業變化快速，凃俊光率領大宇資訊持續轉型，先後陸續出售仙劍、軒轅劍等IP，開始轉投資包括第三方支付、資安、餐飲、重電等新事業。今年更進一步吃下台灣光罩與揚智半導體兩家半導體公司，讓大宇資訊跨界進入半導體市場。

由於吃下兩大半導體公司之後，集團在半導體的營收規模將一舉超過六成，在經過與多位核心幹部討論之後，凃俊光11月決定將大宇資訊更名為「光聚晶電聯合公司」簡稱「光聚」。「大宇資訊這個名字會保留成為子公司，專注遊戲研發、原創IP、玩家營運與內容敘事。」凃俊光說。

談到自己最熟悉的遊戲市況，凃俊光直言，明年遊戲產業不易賺錢，主要是在2024年中國大陸推出《黑悟空》這款3A大作後，帶動中國大陸一股開發3A單機遊戲潮，預估明年市場上會有很多3A單機遊戲要上市，不僅中國自己內卷，加上中國政府又有文化輸出補助，預期明年單機遊戲將進入大混戰時代。

談起自己投入半導體業，凃俊光感嘆，過去投資遊戲業像是看水晶球一樣，上市前也不知會好，或是不好，只能許願遇到大作，「就跟美女不一定可以嫁給富豪一樣，原本看好的遊戲上市後也不一定會大賣，推出的時機很重要。」他笑著說。

話鋒一轉，談起半導體產業這段時間，發現就是要看自己有多少產能、多少技術，就會產生多少價值，而且這些技術都是要累積的，必須不斷地花時間打基礎，與遊戲產業的狀況完全不同，「最好的方式，就是交由懂半導體產業的專業經理人去經營管理。」

