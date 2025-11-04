三立新聞網 setn.com

大宇資訊真要轉半導體嗎？突發重訊要更名 董事長致員工內部信曝光

財經中心／李宜樺報導

大宇資董事會宣布將公司更名為「光聚晶電聯合股份有限公司」，預示著企業轉型進入新篇章。大宇資董事長凃俊光在內部信中強調，半導體與能源將成為大宇資未來發展的核心，並進一步推動跨界合作。（圖／大宇資提供）
（圖／大宇資提供）

大宇資（6111）4日召開董事會，同時發布重訊，宣布將更名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），並轉型為科技＋半導體＋能源為核心的控股與營運公司，預示著該公司將邁向全新發展篇章。這一決定引發業界與市場的高度關注，因為這不僅僅是企業名稱的更換，背後是大宇資整體戰略的大幅調整。董事長凃俊光也於同日向內部發送信件，強調此次改名與轉型將帶領公司進入下一個世代，並將半導體、電力與智慧融合為企業發展的核心。

「光聚晶電聯合」背後深意 轉型為跨界科技集團

凃俊光在內部信中指出，「光聚晶電聯合」這個名稱包含三層深刻意涵。首先，光代表科技聚代表融合，而這正是新公司文化的核心，強調通過科技與能源的創新融合，推動未來產業發展。其次，「晶電」強調半導體與電力的技術核心，而「聯合」則代表團隊合作的精神，旨在打造一個跨界協同的科技生態集團。凃俊光表示，這一轉型並不僅是換個名字，而是對未來發展的明確承諾。

半導體與能源成為核心驅動力

在凃俊光的願景中，半導體與能源是未來發展的雙重支柱。台灣在全球半導體產業中占有重要地位，而在能源方面，電力穩定與智慧儲能將成為保障未來發展的基礎。凃俊光強調，現今世界不僅面臨電力不足的挑戰，也在尋求更乾淨、更穩定的能源解決方案。他指出，未來大宇資將積極參與這些關鍵領域的發展，並加強集團內部的合作，為全球客戶提供強韌的電網和創新的儲能系統。

過去的大宇資訊多以電玩遊戲主線發展為主，如今隨著集團轉型，也重訊公告將更名為「光聚晶電聯合股份有限公司」，董事長內部信也證實未來將以半導體與能源為發展核心，投資人多正面看待。（圖／大宇資訊提供）
（圖／大宇資訊提供）

知名企業更名成功案例 凃俊光強調轉型意義

在內部信中，凃俊光特別提到，META（原Facebook）、**Google（現Alphabet）**等知名企業也曾經歷過更名，並且在全球市場中獲得了成功。這些企業的經歷表明，更名不僅僅是形象更新，還代表了對未來發展方向的重新定位。凃俊光強調，大宇資的更名「光聚晶電聯合」，將幫助公司更加聚焦在半導體與能源領域的發展，並為未來的科技融合打下堅實基礎。

大宇資（6111）董事長致員工內部信全文：

各位同仁、各位夥伴們：
 
今天，我們宣布母公司將正名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），並把「大宇資訊」這個名字，完整保留下來成為子公司，專注遊戲研發、原創 IP、玩家營運與內容敘事。
 
Star Fusion Group
Start the Future through Fusion.
融匯百川，創見未來
 
表面上，這是一個集團名稱的變化。
實際上，這是一個新的共同起點。
 
因為現在在同一個集團內，我們並不是一模一樣長大的人。
 
有的同仁來自遊戲、內容、品牌經營，花一輩子在把世界觀做進人心，讓別人記得一個角色、記得一句台詞。
有的同仁來自半導體，用的是毫米、奈米、良率、時程，習慣的是「零錯誤」和「這條線良率如何」、「這個機台不能停」。
有的同仁來自重電與能源，你們在變壓器前面、在配電系統旁邊，是字面意義上的「這批出貨不能有返修」。
有的同仁來自資安與系統整合，你們在處理別人看不到的風險，讓一間公司的日常可以繼續跑下去，不中斷，不外洩，不被勒索。
 
坦白講，這些文化本來不一定說同一種語言。甚至很多人，還沒真的坐下來好好認識彼此。
 
而我們今天做的事，並不改一個Logo而已，而是很認真地對大家說：
以「光聚能量、智慧融合」為願景，邁向新一代智慧產業的核心驅動者。成為科技＋半導體＋能源為核心的控股與營運公司。
 
「光聚晶電聯合」這個名字，背後其實是三層意義。
 
第一層，是使命。
 
「光聚」光代表科技：聚代表融合。我們要的是讓系統亮著，讓產線穩著，讓電網撐住。這件事不是口號，而是責任。
「晶電」晶代表半導體與技術核心：電代表電網、電工、能源。
「聯合」代表我們願意彼此連結，而不是各做各的。我們不再是單兵，我們是一個團隊。
 
這三件事，放在一起就是：
以「融合」為核心精神，結合半導體、電力與軟體智慧，以創新科技驅動能源與產業升維，打造跨界協同的科技生態集團。
 
 
第二層，是彼此。
 
我們要承認一個事實：
我們裡面，有一些團隊是從零開始一起打下來的。
也有一些，是剛加入、剛整併、剛接進來的。
 
尤其半導體線，有的同仁才剛進到集團架構裡不久，流程不同、回報鏈不同、文化不同、習慣不同，連會議怎麼開、決策怎麼記錄，都不一樣。
 
真正的成熟，不是說「我們早就是一家人」，而是說：「我們願意花力氣，慢慢變成一家人」。
新加入這個集團的單位不是被買進來補空格的。是我們未來版圖的一部分，我們會藉由這部份為核心，往外往上擴。
 
所以，我會要求我們的管理層，用更完整的溝通方式，真正去理解彼此的工作模式，而不是只看數字和報表。我也會要求我們的決策節奏，從一開始就把「不同語言的人」拉進來參與，而不是做完再通知。
 
不是「要大家跟進」，是「我們一起定義新的做法」。
 
第三層，是未來。
 
我想很真心地跟大家說：我們現在一起做的事情，剛好都站在世界往前走的地方。
我們是在一個一個走進，大家下一個十年都需要的產業。
 
半導體，是全世界都在守的命脈。現在不只是要有產能，而是要有能力去定義晶片長什麼樣子、怎麼設計、怎麼確保關鍵製程不被卡。我們接進來的團隊——不論是做IC設計的、IC通路，還是做光罩、光通訊這種關鍵環節的——其實正在幫整個產業、甚至一個國家的供應鏈，多一份安全感。
我們成員包含：台灣光罩，光環、揚智、全達、三全、美祿、數可、閃點
 
 
能源與電力這一塊，全世界其實都在面對同一個焦慮：電夠不夠用？會不會突然跳電？能源能不能更乾淨？誰能讓一個地區的電穩下來，誰就在守住人們最基本的生活安心。強韌電網、配電設備、EPC整體工程服務與智慧儲能系統缺一不可。我們在做的，就是讓燈長久地亮著、讓工廠可以放心運轉、讓城市可以繼續呼吸得下去。
成員有：合正、三江、百樂千翔、藍鵲、達拉電能、雷銲
 
 
資安與系統整合，乍看起來是很技術的東西，但它其實關係到「明天公司還能不能正常開門」。只要系統被攻擊、資料被鎖、金流卡住，一間公司就真的會停下來。我們在做的，就是幫別人把底座撐好，讓很多人的工作、資訊、收付，都不會被一個突發狀況中斷。
成員有：安瑞、安耀、紅陽、全新永續、宥杏
 
 
內容、IP、品牌、餐飲、體驗，很多人會以為這是「比較輕的那一邊」，但我不這樣看。這一邊讓人願意停下來、願意記得、願意說「我喜歡在這裡」。以「內容＋體驗＋消費」為核心讓生活不是只有壓力、不是只有產線、不是只有交期。它是在幫人留下情感的記憶點。
我們成員有：大宇、星宇、筑員屋、昱嘉、雲芳、泰嘉
 
 
在這未來的產業裡，
「光聚晶電聯合」把這個願景，第一次用正式的名字寫出來。
「光、晶、電」就是「科技＋半導體＋能源」，透過交織，我們聚在一起
 
 
最後，我想對所有同仁說幾句話。
 
很多偉大的公司都經歷過更名，更名是為了讓未來更加明確，為了更清晰的治理與資本配置，走向下一個目標。
 
Google → Alphabet
Google 的野心已經超過搜尋和廣告，它開始同時在做自駕車、AI、醫療科技、網路基礎建設，所以用 Alphabet 這個母公司，把 Google 變成其中一個事業，而不是整個公司。
 
Facebook → Meta
Facebook 不是只有社群了，它同時握著 Instagram、WhatsApp、Oculus、AR/VR 研發，它不想再被叫「社群網站公司」。
往哪裡去：它宣告「下一個平台形態（沉浸式互動 / AI / 硬體）由我主導」，而不是只維護上一代的社交網路。公司名字直接綁未來，而不是綁一個產品。
 
東京通信工業 → Sony
Sony 不願意被當成「日本本土電子零件廠」，它要一個全球都聽得懂、喊得出口的旗幟品牌。它跨到全球消費電子、娛樂內容、音樂、電影、PlayStation，從零件供應商直接跳成國際文化科技品牌。
 
Vodafone Japan → SoftBank
它不想被看成「只是電信公司」或「賣門號的」，而是想被視為科技投資母艦＋基礎建設掌握者。
經歷過3次改名 Vodafone Japan → SoftBank Mobile → SoftBank Group 現在是全球級資本與技術的霸主，而不是地方電信商。
 
Lucky GoldStar → LG
Lucky GoldStar 你覺得你看到這個英文牌子，會想買他們的東西嗎？個名字聽起來像「韓國地方品牌」，LG 用新的品牌統一所有版圖：高階化工材料、車用/儲能電池、面板、通訊模組、家電、車用電子，直接把自己放進全球供應鏈核心位置，不再被定義成「電器行」。
 
母公司未來的任務，是把我們打造成一個以科技＋能源＋半導體為核心的控股與營運公司，而不是「一個遊戲公司外加很多副業」。
 
NEXT
 
SoftStar → StarFusion 
我們不是在結束一個年代，我們是在打開下一個世代。
 
From Memories to Momentum.
「向過去致敬，為未來而建。」
我們不只記得從哪裡來，更清楚要往哪裡去
 
謝謝一路相伴。新篇章，現在開始。
 
董事長 David Tu

