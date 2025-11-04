大宇資轉型控股公司 改名為光聚晶電

涂俊光表示，大宇資將轉型為控股公司。

大宇資訊將變更中英文名字，改為光聚晶電聯合股份有限公司，並將轉型為控股公司，大宇資訊也將保留成為子公司。

大宇資訊董事會通過將變更公司中英文名稱，母公司名稱預計改為光聚晶電聯合股份有限公司（Star Fusion Group），董事長涂俊光也發出內部信表示，將以「光聚能量、智慧融合」為願景，邁向新一代智慧產業的核心驅動者，成為科技、半導體加上能源為核心的控股與營運公司，「大宇資訊」也會完整保留成為子公司。

涂俊光表示，光聚晶電聯合這個名字，背後其實是三層意義，第一層是使命，光聚的光代表科技，聚代表融合，要的是讓系統亮著，讓產線穩著，讓電網撐住，這件事不是口號，而是責任，晶電的晶代表半導體與技術核心，電代表電網、電工、能源，聯合代表願意彼此結合，不是各做各的，不再是單兵，這三件事，放在一起就是以融合為核心精神，結合半導體、電力和軟體智慧，以創新科技驅動能源與產業升級，打造跨界偕同的科技生態集團。

第二層是彼此。真正的成熟，不是說我們早就是一家人，而是說我們願意花力氣，慢慢變成一家人，新加入這個集團的單位不是被買進來補空格的，是未來版圖的一部分，會藉由這個部分為核心，往外往上擴。第三層是未來。半導體是全世界都在守的命脈，現在不只是要有產能，而是要有能力去定義晶片長什麼樣子、怎麼設計、怎麼確保製成不被卡，成員包括台灣光罩、光環、揚智、全達、三全、美祿、數可和閃點。

涂俊光指出，我們不是在結束一個世代，我們是在打開下一個世代，向過去致敬、為未來而建，我們不只記得從哪裡來，更清楚要往哪裡去，新篇章，從現在開始。

