大安偏鄉綠地設置遊憩體健設施 居民樂見可同時供大人小孩使用





台中市大安區永安里五甲漁港附近有三個鄰，大人及小孩都沒有任何遊憩及體健設施可用，甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源去年在鄰長卓美華的反映後，邀集市府相關單位辦理兩次會勘，並爭取259萬經費，於公園綠地上建置一座現代化多功能雙人溜滑梯遊憩設備及成人各項體健設施，於去年底完工，為了讓附近居民了解各項設施正確使用方法，邀請市府舉行說明會。居民知道有這些設施之後，都雀躍不已爭相前來使用，並且都非常感謝市府能重視偏鄉。

吳中源表示，原本納骨堂前這片綠地在去年建置好之後，純粹只是一片草地，經卓美華鄰長及附近居民向他反映，地方需要有一些大人及小孩使用的運動及遊憩設施，因此，邀集相關單位會勘，並積極向市府爭取259萬元來設置兒童雙人溜滑梯、搖搖馬與成人使用的三人轉腰器、三人上肢牽引器與雙人使用漫步機和洗手台。去年10月動工，12月底完工，可同時提供大人及小孩多人使用。

卓美華鄰長說，一年前這邊都還是公墓，大人與孩子都沒有地方活動。後來更改成一片綠地，剛好有位里民，之前也在社群看到吳中源的臉書爭取建設，因此，向他建議，幫忙爭取小孩及大人體健設施，於是中源邀請我們到現場討論，並很快請市府來會勘，很感謝中源，幫我們爭取這些設備。住孟春里的里長參選人鄭正坤，也跟小朋友一起體驗這些設施，讚不絕口，他呼籲大家多帶小孩到公園運動，不要讓小孩一直待在家裡滑手機看電視。

市政顧問吳敏濟表示，大安位於台中市西北隅隸屬偏鄉，近年人口不斷外移，大安只剩1萬7千多人，五甲是個小漁村，許多年輕人都到外地工作，留在本地大都是少數漁民、年長者及小孩，政府應當更重視偏鄉的建設，多在社區做一些兒童及成人體健設備給民眾使用。



