大安分局攜手金融機構強化阻詐防線 年節前夕守護民眾財產安全

MEITU 20260127 121033341

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】因應年節將至，為確保重要節日期間轄區治安平穩，大安分局於115年1月22日舉辦「115年金融機構（財物匯集處所）安全維護協調座談會」，邀集轄內金融機構、金銀珠寶業、當鋪業及加油站等業者與會，由分局長劉全原親自主持，透過面對面交流，凝聚警民合作共識，共同防範詐騙及各類不法情事。

會中，大安分局針對重要節日期間治安重點工作進行說明，並就金融機構及財物匯集處所常見安全風險提出具體建議，提醒業者從空間規劃、環境設計及設備檢測等面向重新檢視防護措施，提升自我防衛及突發事件應變能力，確保營業與顧客安全。

廣告 廣告

MEITU 20260127 121103041

此外也於會中分享114年度詐騙攔阻成果分析，透過金融機構行員臨櫃關懷機制，結合警方即時到場協助，成功阻止多起詐騙案件。統計顯示，大安分局114年間攔阻詐騙案件達518件，累計攔阻金額約新臺幣6億餘元，展現警銀在防制詐騙緊密合作下的具體成效。詐騙手法以假網拍、假投資及一般購物詐欺為主，顯示詐騙樣態持續翻新，更凸顯第一線即時關懷的重要性。

會議中，大安分局同時頒發獎項表揚轄內金融機構攔阻有功人員，肯定其機警作為，並期許未來持續深化合作，共同築起嚴密的反詐防護網。

MEITU 20260127 121153430

分局長劉全原表示，成功攔阻詐騙關鍵在於金融機構行員的警覺與專業訓練，以及警方到場後的耐心溝通與即時處置，唯有警銀攜手合作，才能有效破解詐騙集團話術，守住民眾辛苦累積的財產。

大安分局也呼籲民眾，投資理財應循合法管道，對於標榜高獲利、穩賺不賠的訊息務必提高警覺，網路交易涉及金錢往來時，更應多方查證，如有疑慮可隨時向警方或金融機構諮詢，共同防範詐騙。