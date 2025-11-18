大安區二期稻作收割啟動 「雙龍皇帝御米」持續深受肯定 歷史典故加持在地品牌力





「鋤禾日當午、汗滴禾下土、誰知盤中餐、粒粒皆辛苦。」第二期稻作已進入農忙收割高峰，大安地區稻田陸續轉為金黃，農民操作收割機穿梭田間，象徵著半年的辛勤耕耘即將結成成果。大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安區多年來推動契作與產銷履歷制度，農民在種植、管理、用藥紀錄與田間操作上皆嚴格把關，使所產稻穀能穩定達到 CNS 最高品級。其中，以具歷史典故與文化意涵的「雙龍皇帝御米」最具代表性，米質透明度佳、口感香Q，上市以來深受消費者肯定，已成為大安地區極具指標性的精品米。

「雙龍皇帝御米」名稱源自大安地區流傳百年的地方傳說。昔時大甲溪水清澈如白蛇、大安溪色略黑如黑蛇，二溪環繞鐵砧山形似「雙龍搶珠」，被視為孕育帝王之地。沿線更有白鷺鷥洞、龍王石、虎家庄等地名，增添神話色彩。相傳清廷為壓止此地龍脈，曾在外埔興建蜈蚣堤、於國姓廟後建神秘空墓，內置三十六炭與七十二銅錢象徵天罡地煞。雖歷經百年，蜈蚣堤與遺跡仍在，地方傳說更使這片土地增添文化價值。

每逢收割期間，農會皆提供貼心的一條龍服務。從稻穀入地磅、填寫會磅單、濕穀取樣，到烘乾、儲存、加工與包裝銷售，全程均有專員協助。農民繳穀過程中，可至奉水區飲用茶水稍作休息；待稻穀全部繳交後，農會即時辦理結價，並於三天內完成款項匯入，讓繁忙的農忙時節也能快速、安心地完成交易。

大安地區因雙龍匯流、水質清澈，被視為天然「龍泉」。農會早年將在地稻米命名為「安泉米」，在蔡總幹事用心整合歷史脈絡，逐一探查破地理遺跡、把最高級有機米，導入契作及產銷履歷制度後，正式以「雙龍米」重新上市，多年來終獲得市場熱烈迴響，銷量更居大安地區之冠。

蔡建宗總幹事表示，農會將持續提升稻米品質管理，並強化品牌文化故事，期望讓更多消費者在品嚐大安米香時，也能了解這片土地深厚的歷史底蘊與農民的辛勤付出。「希望大家吃得安心、健康，也能支持在地好米，讓屬於大安的好味道延續下去。」

