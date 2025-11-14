大安區優質營農環境專區 開創種芋新世界健康芋頭種苗

大安農會與種苗改良繁殖場合作，建立標準化栽培制度，輔導種植芋頭面積約300餘公頃，成就非凡，刻採收並將最新鮮、最具產地特色的大安芋頭送往全台銷售。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

「芋」是臺灣重要的根莖類作物之一，大安地區長年為中部主要芋頭產區，種植面積約300公頃，每年種苗需求超過1200萬株。為健全產業結構並提升競爭力，經專家學者評估後，在北大安啟動「大安區優質營農環境專區」計畫，以芋頭為核心作物，整合產區資源並建立標準化栽培制度。其中「推廣芋頭健康種苗」是最重要的工作項目。

一般農友多以田間自留種作為栽培材料，雖然取得方便，但田間母株常帶有疫病、軟腐病、白絹病及芋頭嵌紋病毒等病原，使種苗帶病率可高達 25% 以上，容易造成初期生育不良與後期產量下降，長期影響品質與農民收益。為改善此問題，大安區農會與種苗改良繁殖場合作，運用組織繁殖技術培育健康基本種種苗（G1），於隔離網室生產無特定病原種苗，再由專區農友黃至青於「芋頭健康種苗示範田」實地栽種。結果顯示，使用健康種苗的一分地存活株數比自留種多出約六百株，生長整齊度與後期品質皆顯著提升。

大安農會總幹事蔡建宗表示，以「無特定病原芋組織培養健康種苗」取代自留苗，可從源頭降低病害風險，讓芋頭生長更健壯、品質更穩定。挑選優質種原，再透過病害檢測與組織培養大量繁殖優良營養系，建立「芋頭健康種苗栽培模式」。該模式採作畦栽種並鋪設銀黑布或雜草抑制席，不僅能減少湛水灌溉、節省用水，也能有效降低病害與用藥，使缺株率降至 5% 以下。採用健康種苗後，高品質芋比例由約五成提升至八成以上，外觀完整度與耐貯性皆大幅改善。

入冬後的大安地區迎來芋頭風味最佳的產季。當地砂質壤土、良好排水與日夜溫差，加上健康種苗的栽培管理，使大安芋頭以「Q、香、鬆」的特色深受市場喜愛。近來產區陸續展開採收，農友正忙於分級與包裝，將最新鮮、最具產地特色的大安芋頭送往全台。

為提升芋頭價值，大安區農會近年積極開發加工產品，包括與飛天豬合作推出的芋頭香腸、芋頭貢丸；質感包裝的「大安偶芋禮盒」；與國宴主廚阿慶師研發的芋頭排骨酥湯；以及大安酒莊以芋頭釀製的芋燒酎等，各具特色與市場潛力。農會提醒，目前正值芋頭最美味、最適合選購的時節，無論家庭料理、節慶祭祀、伴手送禮或選購加工品，都能品味大安芋頭的優質口感與在地風土，把握產季踴躍採購。