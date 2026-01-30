大安區公所歡送子弟兵入伍 祝福役男平安服役、健康返鄉





大安區公所於三十日舉辦陸軍2249梯次役男入營歡送活動，現場氣氛溫馨隆重。為維護役男健康，區公所依規定為入營役男量測體溫，確保入營服役安全。本轄市議員代表也親臨致意，向入營役男及家屬表達誠摯關懷與祝福，提醒役男服役期間務必照顧好身體，平安完成訓練、順利返鄉。

大安區公所區長許宏綺代表市長盧秀燕祝福及勉勵役男，提醒訓練期間如有身體不適，應即時向部隊長官反映，同時也鼓勵役男把握軍旅時光，多結交朋友、培養紀律與團隊精神。區公所也特別準備姓名貼小禮，祝福每位役男軍旅生活一切順利。

區公所同步加強反毒宣導，呼籲青年朋友「保護自己、遠離毒品」，共同打造健康無毒的生活環境。如有相關需求，可撥打戒毒專線 0800-770-885（請請您 幫幫我），提供保密且專業的戒毒諮詢服務。除關懷役男外，大安區公所也藉此機會向市民宣導即將登場的2026中台灣燈會。今年臺中市政府首度攜手國際知名IP「姆明一族(The Moomins)」，以「幸福蜜馬?臺中 MOOMIN ON！」為主題，將於2月15日至3月3日在中央公園盛大展出，打造全台最大沉浸式極光秀 ，大安區公所誠摯邀請市民朋友，一同走進燈會現場，感受臺中滿滿的幸福能量與城市溫度 。



