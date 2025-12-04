大安區公車追撞3車釀4傷 女騎士右小腿重創恐截肢

台師大校門口昨晚間發生車禍。（圖／報系資料照）

台北市大安區和平東路一段鄰近台灣師大校門口，於昨（4）日晚間10時5分發生一起重大車禍。一輛由54歲殷姓男子駕駛的大都會客運公車，在行經西往東車道時，疑因未注意前方交通狀況、煞車不及，追撞前方準備起步的機車與自小客車，造成四人受傷，其中40歲的謝姓女騎士右小腿重創，恐需截肢手術。

警方調查指出，肇事公車在事發時行駛於第三車道，撞擊力道巨大，導致機車座椅全毀，公車擋風玻璃亦呈蜘蛛網狀碎裂。受撞的機車由謝姓女子騎乘，她當場倒地，意識清楚但身體多處骨折，右小腿疑似斷裂，經119救護人員緊急送往台大醫院救治，目前已安排手術，家屬亦已趕赴醫院陪同。

廣告 廣告

事故同時波及另一輛由51歲曹姓女子駕駛的小客車，車尾遭公車猛烈撞擊。車上乘客為曹女兩名子女，包括21歲的賴姓女子及19歲的賴姓男子，三人皆因衝擊造成身體不適。此外，公車上的19歲林姓女乘客也受到輕傷。

大安分局交通分隊表示，接獲通報後隨即派員前往處理，並啟動交通快打小組疏導車流，於約兩小時內排除現場並恢復交通。警方亦進行酒測，殷姓公車司機及曹姓小客車駕駛皆無酒精反應，謝女因傷勢嚴重尚待後續檢測。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鯛魚排檢出禁藥竟是烏龍一場！女研究助理找到了 被帶回警局偵辦

台中80歲獨居婦久未出門鄰察覺異狀 報警破門驚見陳屍家中

中華電信基層勞工不滿協商拖延 工會重啟罷工投票