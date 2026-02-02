大安區包子專賣店 藏身潮州街巷弄 用一顆包子守護鄰里日常節奏

大安區早餐推薦：手工現做包子成為在地日常選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從幫忙到學藝：一間台北大安區包子店的起點

每天清晨潮州街街角蒸氣升起，一間默默耕耘十多年的小店，以手工揉製的溫度，讓不少附近住戶把早餐這件事變得更簡單。這家隱身於潮州街家門口的團圓包子店，是創辦人為了就近照顧身體欠佳的丈夫，決定收回原本出租的家門口店面，將手藝留在家鄉，親手打下的生活基點。



對創辦人而言，學會做包子並不是一開始就計劃好的方向，而是從一段「幫忙」開始的過程展開。早年她曾在新店區的一間包子店協助工作，跟著來自山東的老師傅學習包子製作，從揉麵、包餡到掌握蒸煮時間，技術一點一滴累積。這段實作經驗，也讓她逐漸體會到，所謂的台北傳統包子專賣，不僅是手藝，更是一種需要細節與耐心堆疊的日常功夫。

大安區中式早餐推薦，清爽不油膩的在地手工選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活推著往前走：在潮州街開店的現實選擇



後來，因為丈夫身體狀況不好，需要有人長時間在身邊照顧，她無法再繼續外出工作。正巧家裡樓下的店面出租，這個看似偶然的機會，讓她做出了一個貼近生活的選擇，就在自家樓下開店，延續所學手藝，也兼顧家庭照顧與經濟需求。



在這樣的背景下，團圓包子店逐漸融入熟悉的生活圈，成為許多居民日常中不可或缺的台北潮州街早餐選擇之一。雖然店面位置並不顯眼，卻因貼近社區、價格平實，很快就在在地累積了穩定客群，也被不少人視為大安區外帶早餐的好去處。如今，它也成了潮州街一帶不少人清晨會想起的固定味道。

台北包子饅頭專賣店，每日手工現做、口感新鮮不馬虎（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

「團圓」的命名與想像：台北傳統包子專賣的精神



談起店名的由來，創辦人表示，「團圓」並沒有特別包裝過的行銷意涵，而是來自一種生活中最真實的期待。她說，希望來買包子的客人，不只是填飽肚子，而是在一餐之間，也能感受到團聚與圓滿的感覺——就像家人在一起吃飯時的那種安心與穩定。



這樣的理念，也反映在她一貫的經營方式上。《團圓包子店》不走花俏路線，重點放在「每天照節奏把包子做好」：備料、揉麵、包餡、上蒸籠，出爐就能外帶。而除了熟客熟悉的肉包與菜包，《團圓包子店》也提供多款手工現做的中式包子品項，皆以當日新鮮備料為原則，依季節與供應狀況彈性調整。



《團圓包子》常見口味（以現場供應為準）：

．肉包：偏傳統鹹香風味，內餡飽滿，是熟客回購率最高的基本款。

．雪菜包／高麗菜包／韭菜包：三款經典蔬菜口味，清爽無負擔，適合早餐或素食者選擇。

．洋蔥包子：曾在粉絲專頁亮相的新口味，採限量供應，想嘗鮮建議留意公告更新。

．價格參考：單顆售價約為 25 元（視口味與原物料行情調整，實際價格請以現場公告為準）。

潮州街外帶早餐選擇，在地人默默排隊的手工好味道（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

在地熟客慢慢累積：大安區隱藏版小吃的日常樣貌



團圓包子店沒有連鎖規模，也從未刻意經營曝光，但每天清晨，手工現做的節奏依舊準時展開。從備料、揉麵、包餡到出爐，每一道工序都不假他人之手，維持著一貫的手作品質。



隨著台北潮州街早餐時段展開，熟客們陸續上門外帶，形成屬於這條街獨有的生活風景。這間大安區隱藏版小吃，不靠大量曝光，而是靠每天出爐的穩定度，讓熟客一個帶一個，把口碑留在社區裡。或許也正因如此，這家潮州街美食才能以一種不疾不徐的方式，在時間裡累積出屬於它的信任感。



《團圓包子店》的創業背景與經營選擇：從命名到選址的常見提問整理



Q1｜為什麼這家台北大安區包子店取名叫「團圓」？

創辦人原本想取名『團團圓圓』，但發現已有餐廳使用，便簡化為『團圓』。這名字雖然直白，卻承載著她最真誠的祝福：希望客人吃下包子，心裡能感受到那份團聚與圓滿。



Q2｜《團圓包子店》當初為什麼選擇在潮州街開店？

因家庭因素需要留在家附近照顧家人，創辦人選擇利用家中樓下閒置店面開業，延續手藝、兼顧生活。這樣的地緣性也讓它自然融入大安區巷弄美食圈中。



Q3｜《團圓包子店》有哪些品項？素食者有哪些選擇？

店內主打為鮮肉包與多款全素蔬菜包，皆為每日手工製作。肉包採傳統鹹香口味，麵皮彈性適中，內餡飽滿。素食選項如高麗菜包、雪菜包、韭菜包等，無動物性原料、不含五辛，適合素食者、長輩與家庭祭祀使用。也曾推出洋蔥包等限量口味，推薦留意粉專更新。



Q4｜價格多少？可以現場外帶或預訂嗎？

店內包子為銅板價位，粉專曾提及多數口味每顆約 25 元左右，實際價格依原物料與現場公告為準。《團圓包子店》以現場購買為主，適合潮州街外帶早餐需求，若有大量需求建議提前現場洽詢。目前無提供外送服務，保持每日現做的產品品質與數量彈性。



團圓包子店

地址：臺北市大安區潮州街53-1號

電話：0937-836-955

官方FB：https://rink.cc/q5wzl

Google 地圖：https://rink.cc/thx6a

營業時間：每日05:00–12:00，週日固定公休

（最新資訊請已商家公告為準）