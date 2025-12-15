大安區女工人21樓墜地身亡！北市勞檢處勒令停工重罰

北市仁愛路3段女工人自21樓墜樓身亡。 圖：北市勞動局勞檢處提供

[Newtalk新聞] 台北市大安區仁愛路三段巷弄內工地，於13日上午發生重大工安意外，一名66歲吳姓女工人疑在21樓施工電梯時，不慎從電梯與樓板間開口墜落，當場多處骨折死亡。北市勞動局指出，初判事業單位違反營造安全衛生設施標準，將處最高30萬罰鍰，已勒令施工電梯停工。

警消獲報趕抵現場，發現66歲吳姓女工人倒臥在1樓地面，已無生命跡象，經初步勘驗，已排除他殺及輕生可能，法醫認定死因為高處墜落導致全身骨折。警方指出，吳女為該建設公司的包商工人，事發當時正在高樓層操作施工電梯。

台北市勞檢處收到通報後前往調查，昨日公布調查結果，經查是施工電梯操作員載送勞工至21樓後，準備返回施工電梯車廂時，不幸自車廂與樓板間之開口墜落。

台北市勞檢處指出，該工地明顯違反了《營造安全衛生設施表準規定》，對於勞工作業場所的開口及周邊防護顯有疏失，除了勒令該處立即停工外，將處以最高新台幣30萬元的罰鍰。勞檢處強調，將持續追究相關人員的責任，並要求工地在確保改善符合安全標準後，才能申請復工。

