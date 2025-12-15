大安區建地爆工安意外！電梯操作員21樓墜落慘死 市府開罰30萬、勒令停工

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台北市大安區仁愛路三段巷內一處新建工地，13日發生一起墜樓意外，一名66歲吳姓女工人從高處墜落，當場死亡，警方研判為工安意外。北市勞檢處昨（14）前往調查，目前已勒令該建地停工。

台北市大安區仁愛路三段巷內一處新建工地，13日發生一起墜樓意外，一名66歲吳姓女工人從高處墜落，當場死亡（圖／取自unsplash）

這起工安事件發生在13日上午11時許，大安區仁愛路3段一處新建工地發生墜樓事故。警消獲報到場，發現一名66歲吳姓女工人疑似在操作施工電梯，不慎從21樓墜落1樓地面，全身多處骨折，已經明顯死亡。現場工人表示，自己突然聽到巨大撞擊聲響，因此趕緊上前查看，卻發現吳女已倒臥在地沒有動靜。

廣告 廣告

警方隨即封鎖現場調查，經鑑識人員及檢警相驗，排除他殺及輕生可能，死因為高處墜落導致全身骨折。勞檢處昨（14）日前往事發現場調查，發現該吳姓女工人為施工電梯操作員，當時載運勞工至21樓後，準備返回電梯，不幸從電梯與樓板間的開口墜落1樓地面，該工地已違反營造安全衛生設施表準規定，將處以最高30萬元罰鍰，並已勒令停工。

更多FTNN新聞網報導

台中30歲女醉後失足墜落！警消繩索吊掛救援緊急送醫

花蓮站調車釀悲劇！36歲調車工遭貨列撞擊不治 台鐵調查作業流程疏失

快訊／逢甲商圈驚傳墜樓！70歲男墜落卡在2樓露台 頭部重創當場身亡

