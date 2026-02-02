大安區爆今年首例漢他病毒致死個案 排除松鼠傳染疑慮





【NOW健康 編輯部／整理報導】天龍國中的天龍區竟出現漢他病毒死亡個案，台北市大安區一名70多歲男性於上月13日因敗血症合併多重器官衰竭死亡，確診為漢他病毒症候群。衛生局防疫人員捕獲住家周邊4隻老鼠，其中2隻漢他病毒為陽性反應。外界擔心，個案距離大安森林公園很近，是否可能被松鼠所感染，感染科專家表示，松鼠不是漢他病毒傳播的媒介，民眾不需過度擔心。



大安區爆今年首例漢他病毒致死個案 年節掃除落實防鼠三不原則



為何大安區這類高級住宅區也會爆發漢他病毒死亡病例？疾管署副署長林明誠表示，在人口密集的都市環境中，常見老鼠聚集，而溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠均可能成為漢他病毒的重要病媒，建議年節大掃除時，一定要戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。如有老鼠屎、尿，應先以稀釋過後的漂白水進行消毒，等30分鐘後再行清理。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇於臉書貼文提醒，大安區出現漢他病毒致死病例，可見即便精華區也有老舊的角落成為衛生缺口，長年水溝、老舊建築，可能造成獨居住戶出現器官衰竭敗血症。



姜冠宇指出，嚴格來說，感染漢他病毒，並無特效藥，病情嚴重者還需接上葉克膜，目前能做的是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計畫找出脆弱的角落。



該起死亡個案為國內今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，該名死亡個案是居住在大安區的70多歲男性，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀而就醫，返家後病情持續惡化，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫，情況危及，住進加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。



松鼠並非漢他病毒的傳播媒介 但仍應與野生動物保持距離



疾管署證實，這是2000年來國內首例因漢他病毒死亡，疫調顯示，個案主要活動地為住家，家屬表示，家中常見老鼠活動及鼠跡。家人血液採檢報告顯示，血清檢驗為陰性。環保單位於個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，捕獲4隻老鼠，其中2隻老鼠的漢他病毒抗體為陽性。



位在大安區的大安森林公園裡擁有大片樹林，松鼠生活其中，由於松鼠和老鼠同屬於齧齒類動物，不少民眾擔心接觸松鼠是否也會感染漢他病毒？



國內感染科權威、台大醫學院小兒科教授黃立民表示，依據國外研究，松鼠確實可能帶有漢他病毒，不過，松鼠並非漢他病毒的傳播媒介，民眾無須過度擔心，但仍應與野生動物保持距離，以免感染其他病菌。



黃立民表示，吸入或接觸遭漢他病毒鼠類的排泄物、分泌物，例如，糞便、尿液、唾液等汙染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，均有感染風險。強烈建議，民眾整理家居環境時，務必戴上口罩、手套，避免吸入或沾到老鼠排泄物，再者，應維持家裡環境乾淨，避免老鼠入內繁殖。



