大安區爆今年首例漢他病毒致死個案 排除松鼠傳染疑慮
【NOW健康 編輯部／整理報導】天龍國中的天龍區竟出現漢他病毒死亡個案，台北市大安區一名70多歲男性於上月13日因敗血症合併多重器官衰竭死亡，確診為漢他病毒症候群。衛生局防疫人員捕獲住家周邊4隻老鼠，其中2隻漢他病毒為陽性反應。外界擔心，個案距離大安森林公園很近，是否可能被松鼠所感染，感染科專家表示，松鼠不是漢他病毒傳播的媒介，民眾不需過度擔心。
大安區爆今年首例漢他病毒致死個案 年節掃除落實防鼠三不原則
為何大安區這類高級住宅區也會爆發漢他病毒死亡病例？疾管署副署長林明誠表示，在人口密集的都市環境中，常見老鼠聚集，而溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠均可能成為漢他病毒的重要病媒，建議年節大掃除時，一定要戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。如有老鼠屎、尿，應先以稀釋過後的漂白水進行消毒，等30分鐘後再行清理。
台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇於臉書貼文提醒，大安區出現漢他病毒致死病例，可見即便精華區也有老舊的角落成為衛生缺口，長年水溝、老舊建築，可能造成獨居住戶出現器官衰竭敗血症。
姜冠宇指出，嚴格來說，感染漢他病毒，並無特效藥，病情嚴重者還需接上葉克膜，目前能做的是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計畫找出脆弱的角落。
該起死亡個案為國內今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，該名死亡個案是居住在大安區的70多歲男性，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀而就醫，返家後病情持續惡化，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫，情況危及，住進加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。
松鼠並非漢他病毒的傳播媒介 但仍應與野生動物保持距離
疾管署證實，這是2000年來國內首例因漢他病毒死亡，疫調顯示，個案主要活動地為住家，家屬表示，家中常見老鼠活動及鼠跡。家人血液採檢報告顯示，血清檢驗為陰性。環保單位於個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，捕獲4隻老鼠，其中2隻老鼠的漢他病毒抗體為陽性。
位在大安區的大安森林公園裡擁有大片樹林，松鼠生活其中，由於松鼠和老鼠同屬於齧齒類動物，不少民眾擔心接觸松鼠是否也會感染漢他病毒？
國內感染科權威、台大醫學院小兒科教授黃立民表示，依據國外研究，松鼠確實可能帶有漢他病毒，不過，松鼠並非漢他病毒的傳播媒介，民眾無須過度擔心，但仍應與野生動物保持距離，以免感染其他病菌。
黃立民表示，吸入或接觸遭漢他病毒鼠類的排泄物、分泌物，例如，糞便、尿液、唾液等汙染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，均有感染風險。強烈建議，民眾整理家居環境時，務必戴上口罩、手套，避免吸入或沾到老鼠排泄物，再者，應維持家裡環境乾淨，避免老鼠入內繁殖。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸隱形眼鏡過勞恐導致眼睛乾澀？ 醫揭乾眼不適背後真相
▸靜脈曲張5大後天危險因子不可不防 4大預防重點一次看
其他人也在看
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
走路真的可以穩血糖！醫師分享，40多歲周先生有糖尿病病史多年，血糖始終控制不佳，但最近回診，體重卻瘦了10公斤，糖化血色素、胰島素阻抗都大幅的改善，經詢問才知道是靠著戒吃2食物、每天走路1小時，成功穩
80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌
許多人以為清淡飲食就有益健康，醫師洪永祥表示，一位80歲男子身體一向硬朗，但最近容易疲勞、下肢水腫，檢查發現，腎功能剩下35分已經嚴重的腎衰竭，而且血壓偏高，心臟功能不佳，且還罹患大腸癌。原來男子幾十年來的清淡飲食就是菜脯、醬菜、豆腐乳、肉鬆配稀飯。
母女雙雙罹癌，血癌元兇疑是它！網購1習慣恐悄悄奪命
近年來網購蓬勃發展，許多人家中堆滿了各式各樣的紙箱。營養師黃品瑄提醒，大量囤積劣質紙箱不只占空間，更可能暗藏健康風險。她舉例，曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱，吸入有毒氣體，最終雙雙罹患白血病。
天天刷牙卻牙周病？醫揭「最常犯的1個錯」 一堆人刷錯20年
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。 國人牙周病盛行率 背後隱藏警訊 根據衛福部2015至2016年度成年與老年人口腔健康調查，台灣成人牙周病盛行率高達80.48%，其中50至64歲是牙周病好發率最高的年齡層，而80歲以上老年人口有高達88.7%有牙周問題。牙周病並非單純的口腔問題，世界衛生組織已將其列為影響全球人類健康的慢性疾病之一，可能連帶影響心血管疾病、糖尿病等全身性健康狀況。台安醫院牙科部李佳燕主任說明，造成此現象的核心原因，正是多數人對於正確潔牙觀念的不足。細菌在口腔中會不斷累積形成牙菌斑，當牙菌斑附著在鄰近牙齦的牙齒表面數小時後，開始對周圍的牙齦產生傷害性。若清潔不徹底，1至2天後牙菌斑就會鈣化成堅硬的牙結石，進而引發牙齦發炎與齒槽骨流失，形成不可逆的牙周病。李佳燕主任指出，正確潔牙時刷牙時間至少需長達3分鐘，而多數民眾卻常在短短數10秒
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。
眼皮一直跳？醫揭真相：95%其實是「這原因」 但這幾種真的很危險
大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。 為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性 眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因： ▸睡眠不足。 ▸個人壓力太大、心情緊張。 ▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。 眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀 眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了
80歲婦認知退化靠1飲食奇蹟改善！醫大讚：滋養腦細胞、延緩衰退
年紀大認知功能退化還有救嗎？功能醫學醫師劉博仁分享，一位80歲老太太出現記憶減退，有時候找不到適合的詞語、表情也比較淡漠等輕度認知功能退化表現，後來靠著1飲食成功延緩衰退、改善記憶力與情緒。 M
首例漢他病毒亡！台北大安區7旬翁不治 醫示警「1症狀」：8、9成死亡
國內今年出現首例漢他病毒症候群病例，一名住在台北市大安區的70多歲老翁因此死亡。對此，胸腔科醫師蘇一峰說明，漢他病毒的症狀與感冒難分辨，提醒民眾如果有接觸老鼠記得主動告知醫師，做進一步評估，嚴重恐引發併發症，因此喪命。
別再冤枉蛋黃了！糖尿病患「週吃 12 顆蛋」實測結果驚人
長期以來，雞蛋中的「蛋黃」常被視為心血管健康的頭號天敵，許多民眾甚至為了健康「捨黃吃白」。然而，最新的醫學研究正逐步翻轉這項過時觀念。復健科醫師王思恒引述國外大型臨床實驗指出，雞蛋攝取量與血液中壞膽固醇（LDL）的升降並無直接關聯，真正的關鍵在於「烹調方式」與「整體飲食結構」。
北部爆漢他病毒！外界憂大安森林公園松鼠成傳播媒介 醫生說話了
台大醫院小兒科教授黃立民指出，松鼠並非漢他病毒傳播媒介，一般家鼠才有感染風險。台灣流行的漢他病毒型別致死率低，因此多年來少見死亡案例。他提醒，年長者及免疫力較弱者應特別注意，保持居家乾淨、減少接觸老鼠及其排泄物，維持個人衛生。台北市立聯合醫院醫師姜冠宇表...
長期喝豆漿有風險，竟是慢性病幫兇！忽略1細節喝出大問題
根據國民健康署2018至2022年的國民營養健康調查顯示，「含糖豆漿」是台灣成年人最常喝的含糖飲料第二名，更是65歲以上長者的含糖飲料首選。這反映出豆漿是許多人日常飲食的選擇，但在無形中可能攝取過多的
早餐吃「稀飯配醃菜」很養生？8旬翁腎衰竭又罹大腸癌
一位80歲男性身體向來硬朗，近來卻出現疲勞、下肢水腫症狀，健檢發現腎功能僅剩35分已達嚴重腎衰竭，還確診大腸癌。腎臟科醫師洪永祥指出，問題出在他常吃的古早味早餐。
早發性失智「惡化更快」！醫籲「4大徵兆」快就醫
生活中心／李筱舲報導失智症不再是高齡者的專利，據國際期刊《JAMA Neurology》研究推估，全球約有390萬名30至64歲的「早發性失智症」患者。對此，恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，這類患者正值家庭與職場支柱，一旦退化，對經濟將帶來巨大衝擊。醫師也示警，若青壯年在生活中出現「4種徵兆」，應及早就醫，避免錯過治療黃金期。
很多人吃錯！葡萄護心腦、降膽固醇 研究：「1吃法」最健康
葡萄富含多種營養成分，有助於心臟與大腦健康。腎臟科醫師江守山指出，研究發現，葡萄含有超過1600種化合物，包括抗氧化劑與多酚類物質，有助於心血管功能、改善血液循環等。另外，營養師高敏敏建議，葡萄要連皮帶籽一起吃，能夠攝取最多抗氧化營養素。
以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年
平時注重健康，又不菸不酒，沒想到竟罹癌。胃腸肝膽科醫師林相宏分享，一名60歲糖尿病患者，血糖控制良好，某次接受胰臟癌篩檢，意外發現3公分「分化不良型胃癌」，患者提到，平時並未感覺胃部不適，頂多是有時脹氣，更加提醒健康檢查的重要性。
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
今年首例亡！大安區爆漢他病毒 疾管署：大掃除要注意
今年首例亡！大安區爆漢他病毒 疾管署：大掃除要注意
清淡早餐反而傷身？醫師點名3地雷組合 「牛奶加蛋」竟上榜
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導台灣早餐選擇豐富，許多民眾為了健康，常會選擇看似清淡或單純的飲食搭配。然而重症科醫師黃軒近日在社群平台分享了一...
葡萄是新一代超級食物！含1600種化合物、護腦又保心血管
根據研究顯示，葡萄內含超過1600種化合物，對心血管具有保護作用，還能調整血脂，並有益於大腦、皮膚、腸道及眼睛健康，腎臟科醫師江守山則表示，葡萄堪稱新一代超級食物。營養師高敏敏也指出，各種顏色的葡萄品種當中，紅葡萄不僅熱量最低，抗氧化能力也最為強大。