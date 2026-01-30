大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁發病8天喪命 逮出2陽性鼠 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

過年大掃除要特別小心「鼠」！疾管署今（30）日公布國內出現今年首例漢他病毒症候群病例，為台北市70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。住家周邊捕獲2隻老鼠驗出陽性。

台北市衛生局疫情調查發現，老翁住家周遭常有鼠類出沒，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，1月22日檢驗確診漢他病毒感染。相關接觸者共4人，同住家人1人曾有咳嗽症狀，經採檢送驗為陰性，餘3名非同住家人則無疑似症狀。

值得注意的是，環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲的老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）汙染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

根據疾管署統計，今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年同期的0或1例相當；另自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例（占66%）為多，年齡則以40歲以上29例（占66%）為多，其中1例為境外移入個案，感染國家為印尼。

疾管署強調，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

