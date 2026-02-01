大安區爆漢他病毒死亡！民憂心「松鼠是否也有傳染疑慮」 醫師解答了

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡病例，消息曝光引發民眾恐慌，甚至擔心大安森林公園的松鼠是否也有傳染漢他病毒的疑慮，對此，醫師姜冠宇表示：「松鼠還好，『鼠類（rat/mouse）排泄物』才是主戰場。」

台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡病例，甚至擔心大安森林公園的松鼠是否也有傳染漢他病毒的疑慮，對此，醫師姜冠宇解答了。（示意圖／pexels）

姜冠宇透過臉書表示，大安區漢他病毒提醒我們，即便精華區也有老舊的角落成為衛生缺口，長年水溝、老舊建築、隨著年代出現的獨居住戶，可能出現器官衰竭敗血症，嚴格來說也沒有特效藥，是會接葉克膜的。

姜冠宇說，我們能做的是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計劃找出脆弱角落。有網友就擔憂詢問：「大安森林公園有很多松鼠，長期有人餵食，不怕人，是否有傳染漢他的危險啊？」

對此，姜冠宇回答松鼠還好，「鼠類（rat/mouse）排泄物」才是主戰場。漢他病毒最常見的高風險場景是密閉、灰塵多、通風差的地方（地下室、倉庫、長期未整理空間），因為粉塵更容易累積並被吸入。公園是開放空間，通常不符合這種條件。

針對北市大安區出現漢他病毒死亡病例，疾管署表示，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署指出，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署說明，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞便、尿液、唾液)污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

疾管署提醒，如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

