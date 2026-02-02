大安區老翁「染漢他病毒病逝」 醫示警：出現一症狀8、9成死亡

大安區老翁家中有老鼠蹤跡，疑似為此感染漢他病毒而病逝。示意圖，取自Unsplash



台北市大安區近日出現感染漢他病毒死亡個案，死者為一名70多歲老翁。胸腔科醫師蘇一峰示警，漢他病毒與一班感冒發燒症狀難以區別，若有接觸老鼠就須警惕且告訴醫師，重症亡者8、9成都與「大白肺」嚴重呼吸衰竭肺炎有關。疾管署則建議大掃除期間，應戴口罩、謹慎消毒環境與打掃器具。

大安區漢他病毒死亡個案是國內25年來首例，死者有慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現發燒、呼吸喘，以及腸胃道症狀，症狀加劇後急診被收治加護病房，最終因敗血症併多重器官衰竭死亡，通報檢驗後確診漢他病毒症候群。

對此，蘇一峰透過影片向粉絲衛教，他說明，死亡個案家有老鼠出沒蹤跡，而漢他病毒通常存在老鼠糞便中，打掃期間，沒戴口罩就有機率將病毒吸入身體，肺大受影響。

蘇一峰解釋，漢他病毒有3至5天潛伏期，一開始症狀跟一般感冒差不多，可能喉嚨痛、流鼻水、發燒，重症者則會出現發高燒、全身痠痛、血小板低下的狀況，可能發展敗血症以及大白肺。他語重心長表示，漢他病毒患者會死亡，8、9成都與大白肺有關，就像死亡老翁也是嚴重肺浸潤救不回來。

蘇一峰說明，漢他病毒沒有特效藥，還是得依據「大白肺」治療方式給予抗生素或類固醇，並仰賴呼吸器、生命儀器監測。

他提醒，由於漢他病毒大部分患者都有呼吸道症狀，醫師第一時間不會想到這個可能，「過去很多個案可能沒有送檢，當感冒和不明肺炎發燒治療。」

臺北市出現今年國內首例漢他病毒症候群病例提醒民眾居家清潔妥善防護並落實防鼠措施。北市衛生局提供

疾管署則提醒，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物，或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

除此之外，疾管署呼籲，時逢過年大掃除期間，建議民眾清理屋內外環境時，應戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒，並善用稀釋的漂白水消毒可能有老鼠屎尿的物品，30分鐘再清洗乾淨。另打掃工具如抹布、掃把、刷子等器具，若有清理老鼠排泄物，也需消毒。

