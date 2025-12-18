大安區農會推出馬年春節五寶好禮 全面優惠開跑

大安區農會今年以「龍馬大安迎財氣 五寶好禮傳心意」為主題，推出最具在地特色的春節伴手禮專案，價格實惠，過年送禮最佳禮品。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

馬年將至，年節送禮需求漸增，臺中市大安區農會今年以「龍馬大安迎財氣 五寶好禮傳心意」為主題，推出最具在地特色的春節伴手禮專案，結合安農五寶──飛天豬、芋頭、大安蔥、大安酒莊及安泉米系列產品，以創新禮盒設計及實惠優惠價格，滿足民眾年節送禮、自用採購的多元需求。

今年春節的大安農會主視覺，以耀眼金色呈現「大吉大利」金條堆疊意象，象徵財富與祝福滿盈，也象徵大安農會品牌精神——「安心呷．農為您、共好和公益」。農會總幹事蔡建宗表示，希望透過在地優質農產，將安心、美味與祝願傳遞到每一個家庭與企業客戶手中。 其中最受矚目的「金磚純肉鬆禮盒」與「金磚米吉祥禮盒」延續高人氣，以溯源原料和精緻金磚造型，展現飛天豬品牌與安泉米的雙重實力。純肉鬆系列榮獲潔淨標章，採用可溯源豬肉，無添加味精與防腐劑，適合作為年節贈禮或企業採購；吉祥話金磚米包括「大安好」、「幸福安康」、「一生好命」、「大吉大利」、「長命百歲」及「心想事成」等六款，寓意深遠，廣受民眾喜愛。

除伴手禮外，今年春節檔期亦同步推出多款冬季限定料理，包括「飛天豬暖心酸菜白肉鍋」、「芋頭排骨酥湯」、「香筍豬腳湯」、「滷珍饌系列」等熱銷商品，皆使用百分之百溯源國產豬肉，並由通過 ISO22000 與 HACCP 食品安全驗證的生廠生產。產品採家庭分量包裝，料理方式便利，適合年節圍爐、親友聚餐，享受加熱即食的美味。 值得一提的是，飛天豬商品連年獲得臺灣農會百大精品獎肯定，其中香腸系列更因全程冷鏈、古法灌製與優質原料受到市場青睞。

大安區農會秘書許祈輝表示：「大安的安農五寶深具在地風土價值，承載著農民用心耕耘的成果。透過春節限定活動，我們希望更多消費者能看見大安農產的好，也盼望在新的一年，把平安、健康與祝福帶給大家。」 許秘書強調，春節專案自即日起至115年03月03日，訂購安農香腸系列單品、經典香腸禮盒、飛天豬腸鮮禮盒、金磚米典藏禮盒、金磚肉鬆禮盒等各式商品皆享有優惠。提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！