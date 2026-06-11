大安區農會舉辦神農大帝聖誕團拜 從敬天惜地到永續農業

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為感念神農大帝教民稼穡、開啟農耕文明之恩澤，臺中市大安區農會於11日舉辦「神農大帝聖誕千秋團拜祝壽」活動，邀集農會全體選聘任人員共同參與，以虔誠敬意祝壽團拜，祈求風調雨順、五穀豐登，也象徵農會對土地、農業與農民精神的重視與傳承。總幹事蔡建宗表示，神農大帝不僅是農業守護神，更象徵勤奮、奉獻與尊重土地的精神。農會於神農大帝聖誕舉辦團拜，不只是傳統信仰的延續，更希望透過儀式提醒大家珍惜糧食、敬重土地，並持續守護農業永續發展。

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依據老農民表示，古代流傳「五穀王」發揚穀麥有功，後人獲恩惠，但他也嚐百草，不計生死，如今才有草藥治病救人之醫術，被尊為藥王美譽，在他的生日祭典中，所祭拜的農家最多，也最隆重，所謂「吃水果、拜樹頭」，是國人純樸有感恩之心。

大安區農會本次團拜在供銷部舉行，現場備妥鮮花素果、五穀雜糧等供品，在莊嚴隆重的儀式中，由司儀恭讀祝壽疏文，全體人員共同焚香行禮，感念神農大帝對農業發展與民生福祉的重要貢獻。活動結束後並安排「飛天豬辦桌」餐敘，以在地農畜產品入菜，展現大安在地農業特色與農產價值。

蔡總幹事指出，面對氣候變遷與農業環境挑戰，農會近年積極推動ESG永續理念，包含食農教育、循環農業、農產品碳足跡、友善環境及在地產業推廣等，希望讓農業不只是生產，更成為兼顧環境保護、社會責任與地方永續的重要力量。而農業不只是產業，更承載著文化與地方情感，而「神農信仰」更是臺灣農村重要的精神象徵。未來大安農會將持續結合在地農業、文化傳承與永續行動，推動兼具傳統精神與現代ESG理念的農業發展，讓農業文化持續向下扎根，並與地方共同成長。



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