大安區農會購買高麗菜致贈各單位 支持國產蔬菜並傳遞在地關懷與共好精神





大安區農會為支持國產蔬菜並推廣食用當令農產品的理念，於6日購買二百五十箱高麗菜，致贈予區內多個關懷據點、機關及學校等單位。藉由實際行動推廣「食在地、吃當季」的觀念，結合安農「共好與公益」的精神，讓民眾不僅能享用當季新鮮蔬菜，也共同支持臺灣優質農產品，展現地方溫情與農業價值。

農會總幹事蔡建宗表示，此次共發送近三千顆高麗菜，分送至轄內海墘、西安、頂安等社區照顧關懷據點，華山基金會大安站、臺中市私立馨安啟智家園等單位，以及大安區農會志工與家政班班員共720人；另亦贈送予大安國中、大安國小、海墘國小、永安國小、三光國小，以及大安區公所、戶政事務所、衛生所、消防隊、大安分駐所與海墘派出所等機關。此次共計發送二百五十箱高麗菜，受惠人數約三千人。農會以「分享」為初衷，支持臺灣農民、力挺在地農業，期望讓社會更顯溫馨與美好。

蔡總幹事指出，這項公益贈菜行動，不僅推廣當季高麗菜，也讓各關懷據點長者及學校師生能共同享用新鮮、美味的食材，兼具營養與溫情，可謂一舉兩得。而高麗菜料理方式多元，無論清蒸、快炒、煮湯皆宜，也能製作成水餃、煎餅、泡菜等多樣菜餚。隨著立冬將至，冬令進補的薑母鴨鍋中更少不了高麗菜的清甜滋味。他也補充，高麗菜富含維生素、礦物質、膳食纖維與抗氧化物，有助於提升免疫力、維持心血管健康並促進腸胃消化，是營養價值極高的日常蔬菜。蔡總幹事鼓勵民眾多選購、食用當季在地蔬菜，不僅能確保新鮮度與品質，更能支持農民辛勤耕作的成果。

大安區農會長期致力於推動在地農業發展與公益關懷，此次以實際行動展現對農民的支持化為實質助力，讓在地好農產成為連結社區、溫暖人心的橋樑。農會也期盼透過這份蔬菜的分享，讓更多人認識當令食材的價值，共同守護在地農業、傳遞幸福與健康。

