大安區農會ESG永續教育 學童走進碾米廠認識「安泉米」的家

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大安區永安國小五、六年級學生體驗認識家鄉農業，認識「安泉米」的家。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大安區農會為落實食農教育及推動ESG永續理念，攜手永安國小辦理「走讀鄉土－認識大安單車采風之旅」，由師長帶領五、六年級學生騎乘單車深入在地，實地走訪大安區農會碾米廠，透過親身體驗認識家鄉農業，讓學習走出教室、走進真實生活場域。總幹事蔡建宗表示；農會未來將持續結合在地學校、四健會及農業資源，推動食農教育與ESG永續行動，透過更多元的體驗課程，引導孩子從認識家鄉開始，深化對土地、農業與環境的關懷，讓永續理念在教育中扎根、在生活中實踐。

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當師生走進大安區農會「安泉米」碾米廠，農會派專業導覽員，說明稻米從田間栽培、收割到碾製加工的完整流程，並近距離觀察碾米設備運作情形。透過實地參訪與互動體驗，讓課本中的知識轉化為具體且深刻的學習記憶，現場學生踴躍提問，學習氣氛熱烈。

這次活動並結合大安區農會四健會共同參與，以生動活潑的方式引導學童認識農業、理解糧食來源，促進世代交流與農業文化傳承。農會總幹事蔡建宗表示：透過食農教育與環境教育結合，不僅能提升孩子對農業的理解，更能培養珍惜糧食、關懷土地及重視永續環境的觀念，這也是農會持續推動ESG的重要實踐。

蔡總幹事強調：「一粒米不只是食物，更承載著農民的用心與土地的溫度。希望孩子能親自走進產地，感受來自家鄉的珍貴與感動。」農會近年積極推動食農教育、地方創生及永續農業，希望透過實地體驗，讓下一代建立對土地的認同感，進一步理解農業與環境永續的重要性。

永安國小校長李永烈認為，透過「走讀鄉土」課程，讓孩子以行動親近家鄉、用感官認識地方產業，不僅深化對在地農業的理解，也培養愛護環境與珍惜資源的態度，對學生學習與成長具有深遠意義，並感謝大安區農會提供完善導覽與教學資源，讓孩子獲得寶貴的學習經驗。