大安區遭殃！「漢他病毒」醫師也怕：一開始像感冒，但數小時內恐休克
國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例發生在台北市大安區，死者為一名70多歲男性；對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，讓人最怕的，從來不是不認識病毒，而是這病毒「一開始像感冒」，「漢他病毒」早期幾乎就是流感翻版，卻可能在短短數小時內引發肺水腫與休克。
疾管署30日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。
黃軒指出，醫師最怕的，從來不是不認識病毒，而是，太早把它當成感冒，就此錯過關鍵時機。「在臨床現場，很多高風險病毒的開場白都很無害：流鼻水、喉嚨痛、發燒、痠痛。真正拉開差距的，不是第一天的症狀，而是接下來幾天身體怎麼變。」
黃軒表示，第一層：真的只是感冒，多半可以放心觀察，例如鼻病毒、一般冠狀病毒（非 SARS／MERS／COVID-1）、副流感病毒、成人型 RSV，通常以流鼻水、喉嚨痛為主，病程緩慢，幾天內逐步好轉，很少出現器官衰竭，休息＋支持性治療就好。
第二層：早期像感冒，但常被低估。黃軒說，這是門診最容易誤判的區域，「流感」一開始常被當成小感冒，接著卻高燒、全身痠痛炸裂；「COVID-19 」前幾天輕微，卻可能在第 5–8 天突然惡化，甚至出現不喘但缺氧的陷阱；「腺病毒」則常合併喉嚨痛與結膜炎，群聚時尤其要小心。上述的共同特點是前段太普通，後段才出事。
第三層：一開始像感冒，但死亡率高，這一層，醫師會直接拉警報。黃軒表示，「漢他病毒」早期幾乎就是流感翻版，卻可能在短短數小時內引發肺水腫與休克；「立白病毒」起初只是發燒痠痛，後面卻可能進展成腦炎與昏迷；「禽流感、MERS、SARS 」也是從咳嗽發燒開始，卻迅速走向重症肺炎，前述的線索常藏在接觸史與惡化速度。
「病毒最狡猾的地方，不是它有多毒，而是它一開始，表現得實在太像感冒。」黃軒指出，只要「感冒樣症狀」合併以下任一項，就不能再當普通感冒看：發燒卻越來越喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈、有動物或特殊環境接觸史，或病情突然急轉直下。
