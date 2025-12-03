大安區食農教育體驗 學童高興當小農夫種粉蔥樂





大安區農會為推廣在地特色農產，讓孩子從小了解家鄉作物與食物的來源，四健會與大安國民小學合作，舉辦「粉蔥認識與種植體驗活動」。活動邀請蔬菜產銷班班長洪期文擔任講師，帶領一年級學生從觀察粉蔥外觀開始，一步步學習辨識、認識與親手栽種，透過最直接的體驗方式，將食農教育帶進校園。

洪期文班長於活動開始，先向小朋友介紹粉蔥的外型、成長特性與用途，再比較蔥、蒜、韭菜的不同，引導孩子從視覺、嗅覺與觸覺認識作物。小朋友們反應熱烈，不僅專注聆聽，也不時舉手提問，教室裡充滿探索與好奇，學習氛圍生動活潑。接著進入最受期待的種植體驗環節。洪班長示範粉?的栽植方法，包括盆器深度、覆土技巧、水分管理與日常照護重點，讓孩子了解蔥苗如何從土壤中慢慢長大。為讓活動更順利進行，特別邀請臺中市青農聯誼會大安分會會長黃益豪、會計楊靜瑀及會員黃紀為到場協助。青農們在現場手把手指導，每位孩子都在青農與老師們的陪伴下，完成自己的「第一盆粉蔥」。

廣告 廣告

澆下第一瓢水的那一刻，許多小朋友露出充滿成就感的笑容，開心表示要帶回家好好照顧，希望能看到粉蔥一天一天長高。現場洋溢著興奮與期待，也讓大人們深刻感受孩子與土地連結的純粹情感。洪期文表示，大安區具有悠久的粉蔥栽培歷史，粉蔥更是地方重要的特色作物。他希望藉由校園推廣，讓孩子知道家鄉正在種什麼，也了解蔥並非來自超市貨架，而是源自泥土、陽光與照顧。他說：「當孩子真正動手種植，就會知道每一根蔥都是農民辛勤換來，更懂得珍惜食物。」

大安區農會總幹事蔡建宗指出，近年農會積極推動食農教育，希望讓下一代從小理解農業價值、尊重土地，並培養對家鄉農產的認同。他表示：「大安是重要的蔥作產區，我們希望孩子從小接觸在地作物，了解農業不是遙遠的產業，而是生活的一部分。透過青農進校園，也能讓孩子看到農業的專業與魅力。」

校方表示，活動不僅寓教於樂，更透過觀看—觸摸—體驗的過程，讓孩子真正理解食物的來源；農會四健會也特別指出，青農與孩子的互動，讓食農教育更貼近日常生活，未來也將持續推動相關活動，讓更多孩子感受農業的溫度與價值。



更多新聞推薦

● 中國嗆台灣沒有外交部長 林佳龍：我就在這裡