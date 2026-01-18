大安區驚傳當街砍人！30歲男遭2煞持斧頭劈傷 一凶嫌在逃

救護車。廖瑞祥攝



台北市大安區昨日（1/17）發生一起驚悚砍人案件，一名30多歲男子在大街上遭另外2人持斧頭砍傷，傷勢嚴重，所幸經過治療後已脫離險境。至於2名傷人兇嫌，其中一人已落網，另名嫌犯則還在逃，目前由警方全力追捕中。

據大安警分局表示，警方昨日晚間21時40分獲報有人持利器在濟南路一代發生糾紛衝突，經派遣員警馳赴現場，發現一名30歲林姓被害人倒臥路旁，不過全身多處疑似遭斧頭砍傷，其中左大腿出現嚴重撕裂傷，傷勢不輕。救護人員當下立即為傷者進行止血與包紮，隨後緊急送往台大醫院救治，目前傷勢穩定、意識清楚。

廣告 廣告

警方事後成立專案小組追捕犯嫌，隨即在案發第周邊逮捕一名30多歲盧姓犯嫌到案，並查扣犯罪工具利器一把。初步清查雙方相識，疑因債務糾紛相約在案發地談判，不過談判未果，涉案人等遂持利器將被害人砍傷。由於本案尚有涉案犯嫌一名在逃，分局將持續擴大追查，以釐清詳細背景與動機，全案將朝殺人未遂偵辦。

犯案斧頭。大安警分局提供

大安分局重申「暴力零容忍」，呼籲民眾如有糾紛，應循正常管道協調處理，切勿使用暴力解決事情，以免觸法送辦。警方將持續打擊嚴懲暴力，以維護轄區民眾及社會安全。

更多太報報導

西門町滷味太香？外送員騎30公里到門口不按鈴 拍照後「自己吃」下場慘了

ATM領錢要脫口罩是擾民？刑事局拋數字顯示：嚇阻車手成效顯著

「未獲撤離通知」馬太鞍洪災19死 罹難者家屬找義務律師團告徐榛蔚、光復鄉長