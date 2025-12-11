大安區「爛尾樓」！ 鋼筋外露淪法拍 底價逾5億

台北市大安區精華地段出現罕見爛尾樓。（圖／TVBS）

台北市大安區精華地段出現罕見爛尾樓！位於樂業街的預售案，原本預計興建地上6樓，卻在蓋到3樓時就停工，如今鋼筋外露、建材堆滿地，更慘遭法拍。而專家分析，2026年市況依舊嚴峻，台灣可能還有爛尾樓未爆彈。

台北市大安區精華地段出現罕見爛尾樓。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「台北市大安區精華地段竟然出現罕見爛尾樓，可以看到這房屋蓋到3樓就停工了，如今更遭法拍。」鋼筋外露，滿地堆放建材、垃圾，甚至疑似有漏水。預售屋「大安文樺」位於樂業街，本來預計興建地上6樓、地下2層，但卻蓋到3樓就喊卡，如今法院公告因建商積欠債務，預計12月24號法拍，公告建坪約408坪，一拍底價約5.49億元，其實過去曾賣出2戶，單價破百萬，如今卻流入法拍市場。附近居民：「房價多多少少可能影響，無奈也是要接受，沒辦法。」里長黃正浪：「好像這兩年都沒有開工，很久沒看到建商。」

台北市大安區爛尾樓慘遭法拍。（圖／TVBS）

實際聯絡建商，業者表示之所以會停工，是因為營造廠曾施工時撞死人，之後擺爛停工，營造廠財務也有問題；後來建商自行復工後，當初借款的銀行又不讓還款，建商懷疑銀行是想吃下土地，最後房子就被法拍。而曾賣出的2戶，其中1戶依舊想等建商蓋好，另外1戶則已解約。

台北市大安區爛尾樓鋼筋外露、建材堆滿地。（圖／TVBS）

其實政府打炒房效應發酵後，也衝擊許多建商，像是桃園、台中、嘉義、台南、花蓮都傳出建商倒閉或跳票的慘況。房市專家陳炳辰：「民眾要去挑選這些品牌的時候，可能都要去注意他有沒有一些推案的經驗，或者說是說他資產實力，那再來說的話，明年因為市況仍然嚴峻，所以當然也不排除說會不會有更多這種比較不好的現象。」專家點出，可能還有爛尾樓未爆彈，民眾掏荷包買窩前，還要停看聽。

