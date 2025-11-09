大安區「40年老樓」磁磚掉！路人、外帶客險遭砸

大樓外牆磁磚掉落，險砸路人、外帶客。（圖／TVBS）

台北市大安區萬象大廈昨晚發生磁磚落下意外，驚險一幕差點砸中路人及店家外帶顧客。這棟屋齡超過40年的老舊建築，不僅曾多次出現小磁磚掉落情形，此次更有大塊磁磚墜地，引發附近店家與民眾的安全疑慮。大樓管理單位表示正在討論維護方案，而台北市建管處則將派員勘查，若確認有缺失，最高可處以30萬元罰鍰並要求限期改善。

大樓外牆磁磚掉落，險砸路人、外帶客。（圖／TVBS）

走近台北市大安區萬象大廈，地面上已拉起封鎖線，抬頭望去，大樓外牆東缺一塊西缺一塊。11月8日晚間，此處周圍發生磁磚掉落事件，差一點就砸到經過的路人，造成嚴重傷害。附近早餐店店家指出，掉落的磁磚砸在彩券行上方，地上還殘留著碎片，昨天清掃了一大堆，而掉下來的整片磁磚比現場所見的碎片還要大。附近自助餐店家表示，當時正在大掃除清水溝，突然聽到一聲巨響，趕緊出來查看。當時越南店的顧客正在外帶，所幸有遮雨棚保護，但大家都嚇得不輕，包子店的顧客也都嚇了一大跳。該店家進一步解釋，過去曾有小磁磚掉落的情況，常在下雨時因熱漲冷縮而掉落，但當時並不覺得嚴重，然而這次掉落的磁磚確實相當嚴重。附近店家懷疑，可能是年久失修所致，並指出大樓樓頂的女兒牆早已出現鏽蝕跡象。

廣告 廣告

針對這起事件，萬象大廈管理員表示，這是一棟有40多年歷史的建築，無法預知何時會有磁磚掉落，也難以控制。他提到管委會已在開會討論如何進行防護及外牆維護工作。台北市建管處則表示將派員到現場勘查，如果確認有掉落情形，將會裁罰並要求限期改善，罰鍰最高可達30萬元。面對這次安全事件，大樓已先行拉起防護網，希望將可能的傷害降到最低。然而，這起事件也再次提醒大家，老舊建築的外牆安全不容忽視，若沒有適當維護，隨時可能造成嚴重的公共安全威脅。

更多 TVBS 報導

屋齡40年大樓掉磁磚 等待修繕期間砸傷人

「配方奶愛馬仕」發霉又結塊！ 4歲童誤喝腹瀉 業者說明了

南投輪椅伯大馬路狂飆！超殺過彎 網驚呆封：頭文字Ｗ

外籍男闖他人房間騷擾房客！業者「14年來第一遭」否認消極處理

