大安名店海派私房菜遭砸店潑漆 主嫌情侶躲車內指揮…「球棒隊」下場慘了

負責指揮砸店的黃姓主謀（左）與潘姓女友（右）。資料照片

台北市大安區知名餐廳「海派私房菜」去年12月10日遭5名黑衣人砸店，店家門落地窗整片碎落、外牆也被潑灑油漆，現場一片狼藉，檢警循線追查，當天下午在新北市泰山區一間汽車旅館逮捕黃姓主嫌及其潘姓女友，台北地檢署4日偵結，依《刑法》妨害秩序等罪起訴主嫌情侶檔及3名幫忙砸店的小弟共5人。

「海派私房菜」位於台北市東區216巷弄內，以海派私房菜聞名，主打江浙、上海與粵式料理，並以現撈活體海鮮為特色。店面外觀低調，但在饕客圈頗具名氣，從政商名流到藝人都是常客，還曾以「鮑魚紅燒肉年糕」獲得500盤肯定。

海派私房菜在饕客圈享負盛名。資料照片

事發於去年12月10日凌晨4點，5名蒙面男子搭乘紅色轎車抵達餐廳門口，下車後持球棒一陣猛砸，隨後其中一名男子將紅色油漆往大門一潑，整個過程僅耗費數分鐘，眾人離去前不忘毀損店外監視器阻礙追查。

砸店畫面。資料照片

事後店家發現一片狼藉，憤而報警，警方循線追查，當天下午1點在新北市泰山區某汽車旅館拘捕主嫌黃男及潘女，令人詫異的是，犯案當下，這2人並未直接動手，而是在另一輛車內全程觀看犯案過程，確認砸店行動結束後才離去，當晚10點多，專案小組陸續緝捕負責砸店行動的3人歸案，但仍有2人仍在逃逸中，現在仍下落不明。

據了解，被緝捕的5人疑似是新竹三環幫成員，受人委託才會犯案，經調查，發現餐廳有股東在外投資其他公司，疑似引發不滿，才會找上黃嫌砸店示威，針對此說法，餐廳股東之一量趨科技共同創辦人徐靖騰曾發聲明澄清，他在擔任量趨科技總經理期間，所有涉及公司資金、虛擬貨幣及境外帳戶的操作，均依公司決策流程與授權辦理，並有完整簽核紀錄、會計憑證及交易文件可供查證。



