大安媽祖雕像上梁 30公尺高媽祖雕像預計今年第3季完工

大安媽祖雕像預計115年第3季完工，屆時30公尺高的媽祖雕像含基座高達53.6公尺，約18層樓高。（圖：觀旅局提供）

由財團法人台中市興富發文化藝術基金會捐贈的大安媽祖雕像，今（8）日舉行上梁典禮，台中市政府由秘書長黃崇典代表市長盧秀燕主持，宣告這座承載著台中海線文化的觀光地標，即將要與市民見面。

黃秘書長指出，在歷經十多年的推動，終於在盧市長「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的施政理念下，這座台中海線居民引頸期盼的30公尺高雕像鋼構部分已經組立完成，並在今日辦理上梁典禮，後續將依序組立693塊石材，預計115年第3季完工，屆時30公尺高的媽祖雕像含基座高達53.6公尺，約18層樓高，將成為台灣本島最高的媽祖雕像，也將成為台中海線新地標。

廣告 廣告

觀旅局陳美秀局長表示，大安港媽祖文化園區的媽祖雕像由著名藝術家柯建華老師設計，雕像主體以花崗石打造，頭戴九條垂珠后冠，腳踏海浪，手執如意面向大海，守望台中海線，市府與捐贈單位將全力以115年第3季完工為目標努力推進，屆時歡迎市民朋友蒞臨園區，感受園區濃厚的媽祖文化。

觀旅局補充，大安港媽祖文化園區刻正辦理招商中。誠摯邀請業界踴躍投件，把握最佳布局時機，共創大安港媽祖文化園區多元新風貌，迎接海線觀光全面升級。詳細招商資訊請上促參司網站（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/inv_ann.aspx?oid=616AFF699C25CE9302064200C3273AD07A7EA0E2E09B38CE86E0B6D9010C2875 ）、觀旅局網站（https://www.tourism.taichung.gov.tw/3107451/post ）。（張文祿報導）