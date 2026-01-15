大安文山參選爆炸！綠初選6搶4 藍8席拚連任

台北市 / 綜合報導

迎戰2026大選，不少新人表態將投入選戰，財經專家徐嶔煌就宣布，將參與民進黨大安文山議員初選，更找來民進黨立委沈伯洋幫忙助陣，不過上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，除了徐嶔煌外，趙怡翔前辦公室執行長劉品妡也將接棒參選，目前呈現6搶4局面，而這選區也被視為藍營優勢區，老將紛紛固基層、拚連任。

徐嶔煌助選團：「支持徐嶔煌，財經領航，再創輝煌。」打著財經專業，宣布投入民進黨，北市大安文山議員初選，財經專家徐嶔煌，還找來立委助陣。

立委(民)沈伯洋：「就是我們嶔煌的口才非常的好，要怎麼樣把複雜的概念，簡單的讓民眾知道，這個其實是民意代表非常重要的責任。」

但目前北市第六選區，包括現任簡舒培王閔生都將爭取連任，轉任國安會的趙怡翔由助理劉品妡接棒，此外上屆參選失利的陳聖文，以及由藍轉綠的高揚凱也捲土重來，再加上徐嶔煌形成六搶四局面。

前趙怡翔辦公室執行長劉品妡：「大家都有各自的特色，持續在不同的領域耕耘，但我想最重要的還是來為，大安文山的選民們做更多的服務。」不畏黨內競爭激烈劉品妡找來，同黨立委林楚茵陪同掃街展現女力，民眾熱情的擁抱和鼓勵，更是支持她參選的底氣。

台北市議員(國)楊植斗：「因為我的名字裡面有斗，所以它是日進斗金。」發送新年紅包袋國民黨議員楊植斗，為連任之路穩固基本盤，大安文山長年被視為藍營優勢選區。

包含王欣儀李柏毅徐弘庭鍾沛君，以及選後入黨的曾獻瑩，8席議員都將續拚連任外，藍營擬以現任席次再加一的提名策略，新人部分目前僅有車層里里長李易儒，有意投入戰局，但優勢結構同時也帶來內部競逐壓力。

台北台北市議員(國)楊植斗：「的確會吸引到不少選票，但有良性競爭都是好事。」藍營力拚穩住公教基本盤，綠營艱困選區脫穎而出，2026大安文山選區，各方都已經開始積極備戰。

