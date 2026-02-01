大安文山綠6搶4！ 劉品妡合體謝系 現任議員勤走基層

台北市 / 綜合報導

台北市大安、文山區，共計13席市議員，長年被視為藍營優勢選區，但國民黨新人部分，目前只有車層里里長李易儒有意爭取，反倒是打算保守提名4席的民進黨，光是目前表態要參與初選的新人就有4位，加上王閔生、簡舒培兩席現任，形成6搶4，其中，趙怡翔辦公室執行長劉品妡，也趁著前駐日代表謝長廷辦活動，和謝系前輩合體拚曝光。

熱情招呼每一位民眾，民進黨大安文山區議員擬參選人劉品妡，出席謝長廷志工交流聚會，謝系前輩也出席，更為劉品妡公開讚聲，行政院副秘書長阮昭雄說：「一路以來，我相信這是個很好的民主傳承，那我們希望能夠，未來在一個服務精神的傳承，可以在劉品妡身上繼續被看見，我們幫她加油。」 民進黨台北市議員擬參選人徐嶔煌VS.民眾說：「您好，您好，(喔，帥哥，帥哥)。」

廣告 廣告

另一邊一月中才宣布，要爭取披綠袍參選的財經專家徐嶔煌，一早也合體公民老師黃益中走進市場拜票，大安文山民進黨選情激烈，2022當選的三席綠營議員中，趙怡翔轉任國安會副秘書長空出1席，傳出黨中央這次打算提名4席，然而已經有4名新人表態爭取，包含前趙怡翔辦公室執行長劉品妡，前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文，新動力信賴之友會副秘書長高揚凱，以及一月中才宣布參選的徐嶔煌，再加上現任兩席呈現6搶4激戰。

台北市議員(民)王閔生說：「代表說，我們現任議員，也要更為謹慎地小心來應對，我們也要勤走基層，用過去的成績來爭取選民的支持。」另一邊國民黨提名席次則尚未出爐，除了現任8席要爭取連任，還有新人車層里里長李易儒挑戰參選，若黨中央最終核定只提8席，所有現任議員就必須和新人，在黨內初選中以民調定勝負，形成9搶8局面。

國民黨台北市議員擬參選人李易儒說：「團隊將以深耕基層，實際服務為主軸，全力爭取民調提升，作為當前最重要，努力的目標。」團隊將以深耕基層實際服務為主軸，全力爭取民調提升，作為當前最重要努力的目標，但在藍綠以外，民眾黨張志豪社民黨苗博雅也都要挑戰連任，大安文山新人力拼洗牌現任當然不敢鬆懈。

原始連結







更多華視新聞報導

藍營優勢區「大安文山」競爭激烈！ 綠營新人7搶4

民進黨北市議員許家蓓病逝 賴總統赴靈堂悼念

趙怡翔轉任國安會 接班人劉品妡神似黃瀞瑩引話題

