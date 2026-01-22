大安松雅長壽會館活化！議員施志昌爭取700萬設公托 打造「老幼共融」照護據點





台中市甲安埔區將迎來第四座公托！台中市議員施志昌二十二日邀集社會局、大安區公所及松雅里長，前往大安松雅長壽會館進行會勘。施志昌表示，經過一年半的奔走與評估，爭取總經費近700萬元，將閒置的會館三樓改建為公托，預計可收托16名嬰幼兒；同時一併修繕損壞20年的電梯，讓整棟建築成為集長照與托育於一身的「老幼共融」示範據點。

市議員施志昌表示，這處公托可說是「千呼萬喚始出來」。大安區雖然整體人口外移，但松雅里因緊鄰大甲市區，人口逆勢成長，年輕家庭對於托育的需求日益增加。為了減輕年輕爸媽及協助帶孫的長輩負擔，經過這一年半來不斷的會勘、由技師進行建物耐震評估、測量聯外道路寬度以符合法規，終於確定落腳於松雅長壽會館。

施志昌指出，此次工程總經費將近700萬元，雖然受限於空間僅能容納16位0至2歲的嬰幼兒，但CP值非常高。除了設置公托，更爭取近200萬元經費，修繕館內已損壞停用超過20年的電梯。未來電梯修復後，不僅服務三樓的公托家長與幼兒，也能讓一樓長照C據點、二樓長輩泡茶區的長者們出入更安全方便，真正落實對長者與幼兒的雙重照顧。

大安區松雅里里長張鐿騰表示，大約一年半前施志昌議員提出設置公托的構想時，他便非常認同。松雅長壽會館三樓過去曾是圖書館，但已閒置十幾年相當可惜。透過這次計畫，不僅解決了里內年輕人口移入後的托育急迫需求，也成功讓閒置空間活化再生。

大安區公所主任秘書陳明毅也指出，松雅社區未來的樣貌意義重大。一樓已有65歲以上的長照據點，加上三樓公托進駐，象徵社區從照顧老人家到照顧年輕幼兒都盡心盡力，感謝議員與社會局的大力支持。

針對工程進度，台中市社會局兒童托育科科長楊惠如說明，為了讓年輕人「願生敢養」，社會局持續推動公托倍增計畫。松雅公托將依照托嬰中心標準，規劃行政區、兒童活動區、盥洗室等空間，總經費約700萬。目前正持續進行工程招標作業，預計在農曆年後開工，力拚今年下半年順利開辦，造福大安在地鄉親。

