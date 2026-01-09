大安森林公園今晨6.2度「比市區更冷」 鄭明典解釋原因：是相當特殊的現象

受強烈大陸冷氣團影響，北部地區寒意明顯，中央氣象署資料顯示，台北測站今（9）日清晨測得最低溫9.2度，達到入冬首波寒流標準，位於市中心的大安森林公園更測得6.2度低溫。對此，前交通部中央氣象局長鄭明典在《TVBS新聞》表示，這波降溫之所以令外界感到「超出預期」，並非未預測到低溫本身，而在於「輻射冷卻」影響的實際範圍與最低溫出現的位置皆存在不確定性。他指出，此次低溫同時具備輻射冷卻的3大條件，包括晴空、地面乾燥及近地面風速微弱，「這個條件符合的氣象背景，通常就是大陸冷高壓在很接近台灣的地方出海。」

針對台北市中心大安森林公園清晨測得6.2度低溫，鄭明典指出，這是一個相當特殊，但並非無法解釋的現象。他表示，都會區因能源使用密集，普遍形成熱島效應，但公園本身缺乏人為熱源，「所以在整個都會區裡面，它是一個相對比較冷的地方。」他進一步解釋，周邊住宅與辦公大樓所產生的暖空氣持續上升；公園內較冷、較乾燥的空氣則不斷下沉，形成街道尺度「迴圈」，使冷空氣在公園內聚集。

鄭明典提到，雖然大安森林公園內樹木茂密，對輻射冷卻有一定遮蔽效果，但樹木本身也會產生冷卻作用，加上下沉氣流將冷空氣帶至地面，使氣象站仍能感受到強烈低溫。他強調，乾燥條件是造成大安森林公園成為低溫中心的關鍵因素，此次觀測紀錄也將作為未來研究都市氣候的重要參考。

