大安森林公園千人撐傘「邊哭邊跨年」楊貴媚感動：都沒有人離場 蔡明亮揭《愛情萬歲》溫馨彩蛋

2025年末的大安森林公園，不見熱鬧喧囂的電音舞曲，取而代之的是三千名觀眾在冬雨中「集體療癒」。由蔡明亮導演發起的「一邊哭一邊跨年」活動邁入第二年，今年規格豪華升級，現場放映九月甫於威尼斯影展首映的《愛情萬歲》4K數位修復版。導演蔡明亮、金馬影帝李康生與影后楊貴媚再度連袂出席，與台下撐著雨傘、穿著雨衣的數千名粉絲，在雨中共同見證經典。

時隔多年，透過國家影視聽中心精心的數位修復，大銀幕上的畫面清晰如昨。楊貴媚看完後驚嘆，4K版本讓她發現許多當年沒注意到的細節，但也忍不住幽默自嘲：「看到自己跟小康（李康生）的『青春不再』，當年滿臉的Energy、滿臉的膠原蛋白，現在都沒有了，哈哈哈！」

雖然語帶玩笑，但楊貴媚隨後感性表示：「剛剛有點小擔心，中間看電影的時候有兩陣雨下得很大，我有偷偷回頭看，發現都沒有人離場！」她感動地哽咽接著說，「我去年看《愛情萬歲》是笑的，但我今年想哭。因為我們可以平安的重新在這裡團聚，然後一起迎接下一個平安年。」

當電影來到最著名的結尾：楊貴媚在長椅上連續七分鐘不間斷的哭泣，現場氛圍達到最高潮。在冬雨淋漓的森林公園裡，這段孤獨的哭聲與現場千人的呼吸共振，觀眾紛紛表示：「這才是最浪漫的跨年方式。」

《愛情萬歲》上演台北年輕男女在大城市生活的寂寞、空虛，為在座所有人代言內心難以抒發的複雜情感，迎來新年。（圖／國家影視聽中心提供）

李康生也分享心情：「今天重看的心情跟天氣一樣，有淡淡的哀愁，但看到你們沒人離場就很開心，希望每年都能陪你們跨年。」

在倒數前的感性時刻，蔡明亮導演分享了一個藏在電影裡的溫馨秘密。他透露，特別喜歡看電影中一個老人坐在畫面裡的鏡頭，那位正是李康生的親生父親。「他已經不在了，但每一年，我都希望能再看到他一次。謝謝他把小康交給我」。

蔡明亮直言，跨年在大安森林公園放電影，已成為他生命中最重要的日子，絕不排其他行程。這份跨越銀幕與現實、藝術與人生的深厚情誼，為2025年劃下了最溫柔的句點。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導