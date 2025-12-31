大安森林公園哭迎2026！楊貴媚雨中陪哭 活動緣由曝光

「大安森林公園一邊哭一邊跨年」，這項活動在去年爆紅，甚至引發CNN關注。今年國家電影及視聽文化中心擴大舉辦，並再度邀請金馬影帝后李康生、楊貴媚親臨現場與大家一同倒數。而這樣一個活動，其實全源自粉絲自發舉行，甚至發起人都沒想到活動會這麼受歡迎。

「大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動迎來第三屆。圖／翻攝自國家電影及視聽文化中心臉書

這項活動的靈感，源自蔡明亮導演的代表作《愛情萬歲》，片中楊貴媚在大安森林公園長椅上長達7分鐘的痛哭橋段，被影迷譽為台灣影史最經典的鏡頭之一。

廣告 廣告

網友李思翰就在2023年時發起「大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，重現《愛情萬歲》結局的情緒出口，他在接受CNN訪問時指出，「我從沒想到大家真的會來，沒想過這會爆紅。」另外，李思翰也期許到現場哭的人，未來可以不再那麼做，可以開心享受跨年夜。

隔年該活動就由國影中心接力主辦，不僅在現場架起大銀幕播放電影，蔡明亮導演也親自現身，並與演員李康生、楊貴媚一同「陪哭」，參與人數一舉突破3000人，成為另類跨年盛事。

第二屆活動吸引更多人共襄盛舉。圖／翻攝自國家電影及視聽文化中心臉書

第三屆「大安森林公園一邊哭一邊跨年」從跨年夜的19時05分起在大安森林公園音樂露台登場，活動免費入場，由UG is HOT擔任主持，蔡明亮、楊貴媚與李康生也再度到場陪伴影迷迎接跨年。不同於去年僅放映一部電影，今年活動規模升級，從晚間7點開始連映三部作品，分別是《數電影的人》、《台北之晨》，並由《愛情萬歲》壓軸登場，重溫最經典的孤獨與宣洩，一路哭到跨年倒數。

楊貴媚也在社群平台上分享現場狀況，可以看到雖然下著雨，但仍有大批粉絲在現場穿著雨衣、撐著雨傘共襄盛舉，要跟著電影把壞情緒、能量都隨著眼淚甩掉，用新的心情迎接2026。

今天雖然飄雨，但仍有許多人到場參加活動。圖／翻攝自楊貴媚@IG

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

跨年晚會登場！北市維安全面升級 動員「警消+民力」逾3千人

全場為恐攻默哀一分鐘！澳洲雪梨2026跨年煙火秀絢爛登場

全台首場煙火秀！新北「1314跨河煙火」照亮淡水八里