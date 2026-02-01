大安森林公園很多松鼠...會感染漢他病毒？ 醫：通常還好

台北市大安區出現國內今年首例漢他病毒死亡病例，有民眾疑惑，大安森林公園經常有松鼠出沒，是否會有傳染漢他病毒風險。北市聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇解釋，病毒最常見的高風險場景是密閉、灰塵多、通風差的地方，公園是開放空間，通常不符合這種條件。

台北市大安區出現國內今年首例漢他病毒死亡病例。（圖／臺北市衛生局）

姜冠宇在臉書發文提到，大安區漢他病毒提醒我們，即便精華區也有老舊的角落成為衛生缺口，長年水溝、老舊建築、隨著年代出現的獨居住戶，可能出現器官衰竭敗血症，嚴格來說也沒有特效藥，是會接上葉克膜的，能做的是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計劃找出脆弱角落。

廣告 廣告

老鼠偏好人口密集環境，溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠等常見鼠類都是漢他病毒的重要病媒。（示意圖／Pexels）

對於民眾疑問「大安森林公園有很多松鼠，長期有人餵食，不怕人，是否有傳染漢他的危險？」姜冠宇指出，松鼠還好，「鼠類（rat/mouse）排泄物」才是主戰場。漢他病毒最常見的高風險場景是密閉、灰塵多、通風差的地方（地下室、倉庫、長期未整理空間），因為粉塵更容易累積並被吸入。公園是開放空間，通常不符合這種條件。

延伸閱讀

方順吉疑被仙人跳討16萬紅包 火速報案發不自殺聲明

2/3土地公尾牙！把握「黃金6小時」 祭拜順序、禁忌曝

北市信義區「吳興國小旁」大火！男全身燒燙傷 女重創命危