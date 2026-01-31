大安森林公園很多松鼠！民眾憂漢他病毒風險 台大醫給答案

台北市大安區一名70多歲男性13日因敗血症合併多重器官衰竭死亡，檢驗後確診漢他病毒症候群，且捕獲住家周邊老鼠後，有2隻驗出漢他病毒陽性。有民眾擔心，大安森林公園裡面很多松鼠，松鼠和老鼠同屬齧齒類動物，擔心是否可能產生感染風險，感染科權威、台大醫學院小兒科教授黃立民表示，松鼠不是傳播的媒介，一般的家鼠比較有風險。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇也說，公園屬於開放空間，不太需要過度擔心，密閉、灰塵多、通風差的地方，才會是漢他病毒重災區。

黃立民表示，台灣流行的漢他病毒型別，致死風險較低，所以時隔多年，才出現死亡個案。年紀大的人、抵抗力差的人都要特別注意，這群人身體比較脆弱，碰到病毒，較有機會變成重症。他提醒民眾應盡量減少家裡的老鼠，廚房要維持乾淨，也要維持個人衛生習慣，避免沾到老鼠排泄物。

姜冠宇表示，大安區出現攜帶漢他病毒的老鼠，代表就算是大城市的精華區，也還是會有老舊的角落成為衛生缺口，如長年未清理的水溝、老舊建築及缺乏清理的獨居住戶等，都需要大家多關懷，加強公衛預防，找出這些脆弱的角落。

姜冠宇提醒，感染漢他病毒可能出現器官衰竭敗血症，「嚴格來說也沒有特效藥，是會接葉克膜的」。

有民眾擔心詢問，大安森林公園裡面有不少松鼠棲息，還有人去餵食，是否可能產生漢他病毒風險；姜冠宇解釋，鼠類排泄物是漢他病毒的主戰場，常見於密閉、灰塵多、通風差的地方，像是地下室、長期未整理的倉庫等，而公園屬於開放空間，因此不用太擔心。

根據疾管署公布的資料，北市大安區一名70多歲男性感染漢他病毒後過世，1名同住家人採檢陰性，另外還有3名接觸者均未出現疑似症狀，衛生單位進行捕鼠後發現，在捕獲的4隻老鼠中，有2隻為漢他病毒陽性，提醒民眾留意老鼠可能入侵的角落，若發現老鼠要慎防被咬傷，也要避免吸入、接觸鼠類排泄物或分泌物。

