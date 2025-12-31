大安森林公園擠爆民眾「邊哭邊跨年」！楊貴媚大雨中陪哭 活動紅上CNN
記者王培驊／綜合報導
蔡明亮導演代表作、國片《愛情萬歲》中，楊貴媚在大安森林公園長椅上長達7分鐘的痛哭場面，被影迷封為台灣影史最經典鏡頭之一。為致敬這場名場面，「大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動自2023年底發起以來，年年吸引影迷朝聖，今年邁入第三屆，跨年夜再度號召民眾一起從2025年哭到2026年。
活動最早由影迷李思翰於2023年底在臉書發起，重現《愛情萬歲》結局的情緒出口，當時便吸引上百人不畏寒風到場響應。隔年由國家影視聽中心接力主辦，不僅在現場架起大銀幕播放電影，蔡明亮導演也親自現身，並與演員李康生、楊貴媚一同「陪哭」，參與人數一舉突破3000人，成為另類跨年盛事。
這項活動的特殊性也引起國際關注，去年美國權威媒體《CNN》特別撰文報導，形容「一邊哭一邊跨年」展現出一種「It’s okay not to be okay」的集體情緒共感。在人人都被期待歡樂迎新的跨年夜，這場活動提供另一種選擇，讓情緒得以被承接、被理解，也被視為對當代社群壓力的溫柔回應。
今年第三屆「大安森林公園一邊哭一邊跨年」於今晚19時05分起在大安森林公園音樂露台登場，活動免費入場，由UG is HOT擔任主持，蔡明亮、楊貴媚與李康生也再度到場陪伴影迷迎接跨年。不同於去年僅放映一部電影，今年活動規模升級，從晚間7點開始連映三部作品，透過影像層層堆疊情緒。
首先登場的《數電影的人》帶領觀眾走進電影修復的時光縫隙，接著《台北之晨》結合無聲影像與DJ現場演出，放大觀眾內心的情緒波動，最後由《愛情萬歲》壓軸登場，重溫最經典的孤獨與宣洩，一路哭到跨年倒數。
《愛情萬歲》於1994年上映，是台灣新電影的重要代表作之一，不僅奠定蔡明亮導演長鏡頭與極簡敘事的風格，也在同年勇奪威尼斯影展金獅獎，並拿下金馬獎最佳影片、最佳導演肯定。電影透過楊貴媚、李康生與陳昭榮飾演的三名角色，描繪都市生活中的孤獨、疏離與情感失落，至今仍讓影迷產生強烈共鳴。
片尾楊貴媚在大安森林公園長椅上的7分鐘長哭戲，全無台詞，僅以情緒與眼淚傾瀉，被封為「台灣電影史最長的哭戲」，也讓她憑此角色在國際影壇嶄露頭角。即便電影已上映30多年，片中呈現的都市徬徨與情感壓抑，仍與現代人的處境高度貼合。
今年跨年夜雖遇上降雨影響，人潮較去年略減，但仍有影迷提前下午4點半就到場排隊，撐傘、穿雨衣守候，只為在熟悉的場景中，與電影角色一同釋放情緒。坐在如今樹木茂密的大安森林公園，對照電影中當年仍顯空曠的景象，也讓不少觀眾感受到時間流轉與情感延續的重量。
