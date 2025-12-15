大安森林公園旁新建案工人墜亡 施工電梯停工

女工人操作施工電梯時，不慎自21樓墜落至地面。（圖／東森新聞）





台北大安區仁愛路，大安森林公園旁一處新建案，每坪超過200萬，日前發生一起工安意外！一名負責操作施工電梯的工人，協助工人搭乘電梯到21樓後，要返回電梯時，不慎從電梯與樓板間的開口，墜落到一樓，現場同事聽到巨大聲響上前查看，發現她已沒了氣息，當場身亡。勞檢處介入調查，不僅要開罰30萬，施工電梯也勒令停工。

現場人員：「那邊是怎麼了，操作電梯的人摔下來了。」

捷運忠孝復興站旁建案，發生重大工安意外，工人們神色凝重，因為同事魂斷工地。目擊民眾：「哪時候也還在施工敲敲打打的，感覺是工人之間大吼大叫，我以為是吵架，救護車來了才發現不對。」

13號11點多，工地內聚集大批警消，還有工班忙著打電話，大家都慌了，當時是先聽到巨大聲響，才發現同事倒在一樓，一動也不動。

仁愛路三段一處工地，被要求勒令停工，就是一名66歲的電梯操作員，她從21樓直接向下墜落，當場失去生命跡象，勞檢處之後確認，工地確實有違規。

原來當時是66歲電梯操作員，她載著同事到21樓，準備回到電梯車廂時，從車廂跟樓板間開口墜落，她全身多處骨折，明顯身亡，勞檢處調查後，命現場施工電梯，勒令停工，同時再開罰。

台北市勞動檢查處主任秘書康水順：「事業單位違反，營造安全衛生設施標準，第19條第1項規定，將處最高30萬元罰鍰，另外現場施工電梯也勒令停工。」

根據營造安全衛生設施標準，雇主在兩公尺以上，包含屋頂、鋼梁、開口等，有墜落風險的場所時，必須設置護欄或是安全網，這一起建案從112年開工，預計120年10月完工，屬於地上27層地下5層的鋼骨構造，作為住宅使用，如今發生工安意外，勞檢處率先開罰。

