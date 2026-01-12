大安森林公園旁藏賭場 7人嗨玩德州撲克被逮

現場查扣到賭資9萬多元，籌碼12萬。（圖／東森新聞）





台北市一處民宅被發現暗藏賭場，5號警方持搜索票查緝，當場逮到有7名賭客正在玩德州撲克，還有一名場主及荷官，通通被移送法辦。

賭客玩得正嗨，這時警察到場，嚇得大家都驚呆，賭博被當場抓包。這處賭場藏在台北市瑞安街一處民宅裡，根據了解，場主是41歲男子，把賭場藏身在民宅裡，以為神不知鬼不覺，但出入複雜早就引起注意。現場查扣到賭資9萬多元，籌碼12萬，德州撲克桌，及相關賭具。

除了場主之外，現場還有一名荷官，及7名賭客都被抓，後續通通被移送法辦。

廣告 廣告

東森新聞關心您

請勿沉溺賭博，以免害人害己

更多東森新聞報導

泰炸「柬奢華賭場」畫面曝6詐騙樓淪廢墟 幫美出手？

亞洲第4座迪士尼樂園要來了？規模有望超越上海

麻將聲好吵！住戶受不了報案 竟是男租屋開賭場

