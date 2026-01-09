大安森林公園浪漫約會…她指控遭拖公廁「射滿臉DNA」法官判無罪原因曝

記者陳弘逸／台北報導

女子控訴在大安森林公園的公廁遭強制性交，但因缺乏證據，法院一審判男子無罪。（示意圖／翻攝自Google 地圖）

台北市男子大壯（化名）去年跟女性友人小花（化名）在大安森林公園發生性行為，完事後，還將體液射在女方左臉；事後小花控訴對方強制性交，大壯被依法起訴，案件進入法院審理，無證據顯示有強制犯行，且驗傷結果，頭面部、身體、四肢等處都無明顯外傷，難以認定是違反意願而強制發生性行為，因此，法院審理後，判大壯無罪，可上訴。

判決指出，男子大壯（化名）邀約女性友人小花（化名）2024年12月6日一同吃晚餐，飯後到大安森林公園時，竟把人帶在無障礙公廁內強制性交得逞，完事後，竟把體液射在女方左臉。

廣告 廣告

事後，小花報警提告，並出示Line對話記錄截圖、心理諮商證明書及理疑似性侵害事件驗傷診斷書佐證大壯犯行。

大壯案發後，矢口否認犯行，還辯稱，兩人往來訊息交談甚歡，散步過程有擁抱、接吻等親密舉措，是經女方同意才發生關係，屬合意性交。

綜合相關證據，法院勘驗大安森林公園監視影像，當時兩人行走速度一致，無任何停遲疑，前往公廁方向，並沒有用力拉帶的動作，且當時公廁仍有多人行經往來，難想像大壯要冒遭路人查覺進而報警風險，強行把人拉入廁所。

此外，依據小花驗傷結果，頭面部、身體、四肢等處都無明顯外傷，此外，此案只有小花單一指述所衍生的證據，並無其他補強證據能佐證犯行，難以認定是違反意願而強制發生性行為，因此，法院審理後，判大壯無罪，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

淫慾難制…解密蔣介石日記超色自白！律師：最後悔的事，不是沒消滅共黨

求愛人妻遭拒…綁架她5歲女兒「餵鱷魚」惡男遭判死！纏訟27年未落幕

海底撈小便判賠994萬！又見白目家長「兒尿布扔火鍋」荒唐媽PO影片自爆

七期豪宅虐殺！副站長拘禁助理…凌虐直到人「死透」手段比瞬間致命兇殘

