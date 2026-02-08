大安森林公園站、善導寺站遭縱火 蔣萬安：加強巡邏

台北捷運大安森林公園站與善導寺站今（8）日上午及下午接連發生男廁火警事件，警消到場後迅速撲滅火勢，經調查發現疑似同一名男子在廁所內燃燒雜物所致。警方循線追查，已於下午2時30分左右在善導寺站外查獲嫌犯並帶回偵訊，目前正釐清詳細案情及涉案動機。台北市長蔣萬安表示，市府團隊已提高警戒並同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。

台北市長蔣萬安。（圖／資料照）

警消於上午11時53分接獲通報，北捷大安森林公園站B1樓層出口旁男廁有人在內燃燒雜物，立即派遣消防車7輛、救護車1輛及19名消防人員趕赴現場滅火。經查燃燒面積約0.5平方公尺，火勢迅速獲得控制，現場無人傷亡。

北捷大安森林公園站傳出火警。（示意圖／翻攝自Google Maps）



下午1時59分，警消再度接獲通報，北捷善導寺站男廁同樣發生有人燃燒雜物的情況，緊急出動消防車8輛、救護車1輛及28名消防人員前往支援。所幸火勢已由捷運站人員自行撲滅，未造成進一步災情。

由於兩起案件手法雷同，警方研判可能為同一人所為，隨即展開調查。警方經循線追查，已逮捕1名疑涉案男子，目前正在進行偵訊以釐清完整案情。

蔣萬安表示，8日稍早有可疑人士涉嫌在捷運大安森林公園站、善導寺站縱火。台北捷運公司發現異狀後，第一時間通報警察局及消防局處理。他指出，警方已於下午2時30分左右，在善導寺站外查獲嫌犯並帶回。詳細案情及相關說明將由警察局統一對外說明。他呼籲市民朋友安心，無須驚慌。

