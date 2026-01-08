大安森林公園約會 女「滿臉DNA」控性侵！法官判他無罪

小花指控大華在大安森林公園公廁強行跟她發生性關係，但法院認定證據不足。（示意圖／Pexels）





男子大華（化名）被控與女子小花（化名）約會後，在台北市大安森林公園公廁內侵犯小花，檢方依刑法強制性交罪將大華起訴，但法官檢視證據後大翻盤，認為不能排除合意性交可能，判決大華無罪。

根據判決書指出，大華跟小花在交友軟體認識，去年12月6日大華跟小花約會後，被控強行把小花帶進無障礙廁所侵犯得逞。小花控訴過程中多次掙扎、反抗，但仍被大華撫摸、親吻並強迫進行性行為。

大華則否認有強迫的行為，他表示當天兩人互動甜蜜，不乏牽手、親吻、擁抱等行為，且進入公廁發生親密行為，都是在小花同意下進行，並未違反意願。大華的律師也認為這起案件除了小花單方面指控之外，缺少可證明大華違反小花意願的證據。

法院判決

法院勘驗案發現場附近的監視器畫面，發現大華跟小花走入公廁前互動都很自然，沒有掙扎或是拉扯，案發後小花驗傷也沒有明顯外傷，法官認定現有證據不足以證明大華有對小花實施侵犯，因此判大華無罪。

廣告 廣告

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

找到了！落海男成冰冷遺體 身分曝光是「港都傳奇」

新／北市大安區國中傳墜樓 16歲男命危送醫

新北保全酒駕欠繳17萬！ 被扣押薪水債權才現身

