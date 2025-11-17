大安森林公園「寸頭帥男」趴趴走！竟是吳怡農「私下模樣曝」

政治中心／周希雯報導

2026九合一選舉倒數1年登場，各政黨已陸續在各縣市佈局，尤其首都台北市的參選人備受矚目。民進黨部分，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態參選、並遞交意願表，若最終真的獲提名，將與現任台北市長蔣萬安時隔5年再上演「雙帥對決」。為了積極爭取代表民進黨角逐台北市長，吳怡農近日頻繁走上街頭與民眾接觸，最近他現身大安森林公園、傾聽父母們的聲音，結果令身為2個孩子爸爸的他相當有感，事後在社群寫下心得。

吳怡農今（17日）在社群上傳多張照片，只見他難得卸下帥氣正式的西裝，以深色外套與T恤休閒穿搭、來到大安森林公園，並手拿「來聊聊我們的台北市」牌子與民眾互動。事後吳怡農有感而發表示，此次街頭訪問聽到許多爸爸媽媽的心聲，就是希望有一套讓「父母安心上班、孩子快樂長大」的社會支持系統，令他深有同感，「身為兩個孩子的爸爸，我競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長們的後盾。」

吳怡農（左）趁著週末，到大安森林公園街頭訪問民眾。（圖／翻攝「吳怡農 Enoch Wu」臉書）

吳怡農（右）趁著週末，到大安森林公園街頭訪問民眾。（圖／翻攝「吳怡農 Enoch Wu」臉書）

吳怡農認為，「在富裕的首都，公立照護與教育的品質，沒有理由讓父母們擔心」，因此在入學前後都有需注意的問題。首先正視托育供不應求的問題，提高公托師資待遇、善用閒置空間、優化學習與工作環境，「才能開始解決公托量能不足的根本問題」，之後要提升社區學校的課後選項，包括擴張課程內容、增加社團活動與名額、補助師資，讓孩子有更多元的學習、接觸新的領域、建立韌性，讓父母安心，也不再為「銜接空窗」煩惱。

吳怡農聽了各位爸爸媽媽的想法，令身為2個孩子爸爸的他相當有感。（圖／翻攝「吳怡農 Enoch Wu」臉書）

最後吳怡農喊話，「跟我一樣處於三明治世代的朋友們，大家還面臨什麼樣的壓力，對未來有哪些顧慮呢？邀請你加入討論，一起讓我們的台北市更好。」貼文引發熱烈討論，「這真的是很好的課題」、「很喜歡你這樣深入街頭來了解市民心中的想法及渴望！很期待我們有一個更棒的台北市」、「您一定要加油！希望您可以突破重圍，帶領台北市民走向更好的人生」。





