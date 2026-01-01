大安森林公園「邊哭邊跨年」 楊貴媚感動平安重聚
記者王丹荷／臺北報導
去年「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」活動集結3千觀眾到場同歡，影視聽中心2025跨年夜再次邀請蔡明亮導演、演員李康生、楊貴媚聚首，播放今年9月甫在威尼斯影展完成世界首映的《愛情萬歲》4K數位修復版，並把放映銀幕加大豪華升級，邀請大家參與電影角色的情緒共振，邊哭邊迎接2026年。
《愛情萬歲》準備放映期前，現場已擠滿了未被冬雨澆熄熱情觀眾，近千人穿雨衣、撐雨傘在長椅引頸期盼。楊貴媚感動表示：「剛剛有點小擔心，中間看電影的時候有兩陣雨下得很大，我有偷偷回頭看，發現都沒有人離場！」「我去年看《愛情萬歲》是笑的，但我今年想哭。因為我們可以平安的重新在這裡團聚，然後一起迎接下一個平安年。」
楊貴媚更補充，今年看《愛情萬歲》4K數位修復版發現了好多沒有看到的細節，「因為影視聽中心帶來的數位修復版，真的、真的好清楚！他們好用心，保留臺灣當年最好的創作，也記錄臺灣一代電影人的努力。」她笑稱，看到自己跟李康生的「青春不再」，「滿臉的Energy、滿臉的膠原蛋白，都沒有了，哈哈哈！」
大銀幕上演臺北年輕男女在大城市生活的寂寞、空虛，為在座所有人代言內心難以抒發的複雜情感。而楊貴媚連續7分鐘不間斷哭泣的經典結局，讓所有人又想哭又想拍手叫好。李康生表示：「我今天重看《愛情萬歲》的心情跟晚上的天氣一樣，有小小的、淡淡的哀愁，但看到你們就覺得很開心，希望以後我每年都有辦法陪伴你們度過這個跨年的夜晚。」
導演蔡明亮行前就在個人社群分享「這一天已經變成我生命中重要的日子！不敢排別的行程。」他現場感性表示，「我真的特別喜歡看《愛情萬歲》最後這個鏡頭，有1個老人坐在畫面前面，他就是李康生的爸爸，他已經不在了。每一年，我都希望能夠再看到他1次，謝謝他把小康交給我。」溫馨告白也讓在場人紅了眼眶。
《愛情萬歲》主創團隊和觀眾一起在大安森林公園一邊看電影、一邊跨年。（國家影視聽中心提供）
《愛情萬歲》準備放映期前，現場已擠滿了未被冬雨澆熄熱情觀眾。（國家影視聽中心提供）
大安森林公園跨年夜放映《愛情萬歲》4K數位修復版。（國家影視聽中心提供）
其他人也在看
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 25
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 11
蔡依林灑9億大巨蛋開唱誠意滿滿！他點出成功1重大關鍵 「把錢用到讓人佩服」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后JOLIN蔡依林從去年的12月30起，一連三天在大巨蛋開唱，這次開唱斥資9億，端出的驚喜可以說是一波又一波，讓人見識到天...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 18
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
第一個沒有大S的跨年 小S母女含淚曝思念心聲
大S（徐熙媛）2025年二月因病離世，小S先前就曾透露，往年全家人都會聚集在大S家吃飯跨年，今年是第一年沒有大S的跨年夜，小S也在元旦這天，曬出與媽媽黃春梅一同看煙火的照片，寫下「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」，滿懷思念之情，眼眶也有些濕潤。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 6
告別2025年！黃國昌大秀肌肉發「明年繼續練」健身紀錄片喊：做就對了
民眾黨主席黃國昌近期健身有成，今（31日）適逢2025年最後一天，黃國昌在臉書上發布《明年，繼續練》影片，並表示，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 56
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了
歌手陳芳語（Kimberley）疑似迎來新戀情！與血肉果汁機鼓手彥文（陳彥文）分手約5個月後，她近日在社群平台曬出多張生活照，其中一張與高挑男子的親密合影意外曝光，立刻引發外界揣測是否已悄悄展開新戀情，對此她本人僅以偷笑表情符號回應，經紀人也未正面否認，態度耐人尋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉
66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話自由時報 ・ 1 天前 ・ 66
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 15
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
Lulu根本變成跨年主持人⋯廣告時間繼續唱 陳漢典手畫圈圈笑出來
「2026雄嗨趴」找來陳漢典、木木搭上阿本擔任主持人，開場則是Lulu。今年Lulu發了專輯，他連續主持了12年的跨年，第一年以歌手身份踏上舞台，陳漢典在介紹Lulu出場時，情緒價值給滿，他說：「她不只是會主持，她還會唱歌！是全能女神」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 13
【2026跨年】明星夫妻檔集體曬照！周杰倫乖乖貼昆凌、劉嘉玲戴「2026」眼鏡搶鏡梁朝偉 網笑：誰說了算很明顯！
昆凌掌鏡：天王也變「寵妻暖男」天王嫂昆凌稍早曬出合照，感性告別2025。畫面中，周杰倫收起平時的酷勁，戴著招牌毛帽配上紅方巾，一臉溫柔地依偎在昆凌身邊。網友紛紛笑說：「只要老婆想拍，天王隨時待命！」那份眼神裡的寵溺，完全藏不住。劉嘉玲出招：影帝偉仔「被迫營業...styletc ・ 6 小時前 ・ 5
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
長澤雅美元旦突宣布閃婚！嫁電影導演福永壯志 親筆告白：一步一步走向未來
日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 42
A-Lin大膽趕縣長「你只有幾秒！」笑翻全場 主持原民哏齊發 網友狂問：有多醉？
張惠妹12月31日籌劃的「東！帶我走 2026台東跨年演唱會」，邀請玖壹壹、持修、范曉萱、戴愛玲、A-Lin等人獻唱，成為最強跨年卡司演唱會。而A-Lin跟其他原住民歌手的原民式幽默，成為該跨年演唱會的一大看點，在倒數橋段的時候，A-Lin竟然對著剛上台的台東縣長說「妳只有幾秒喔！」讓全場笑翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 50
確定2026上半年首播！MBC公開《21世紀大君夫人》浪漫預告！邊佑錫「霸氣公主抱」IU李知恩！共譜「契約婚姻羅曼史」：我們結婚吧！
在2025的最後一天，韓國MBC電視台在今(31)日首公開2026年重磅大劇《21世紀大君夫人》首支預告！引爆劇迷與粉絲們的高度期待！韓劇《21世紀大君夫人》由男女神邊佑錫、IU李知恩重磅出演，將共譜驚心動魄的宮廷羅曼史，該劇也確定將在2026上半年首播，趕緊來一窺該劇吸睛劇情+預告內容吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1