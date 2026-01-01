大安森林公園「邊哭邊跨年」 楊貴媚感動平安重聚

記者王丹荷／臺北報導

去年「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」活動集結3千觀眾到場同歡，影視聽中心2025跨年夜再次邀請蔡明亮導演、演員李康生、楊貴媚聚首，播放今年9月甫在威尼斯影展完成世界首映的《愛情萬歲》4K數位修復版，並把放映銀幕加大豪華升級，邀請大家參與電影角色的情緒共振，邊哭邊迎接2026年。

《愛情萬歲》準備放映期前，現場已擠滿了未被冬雨澆熄熱情觀眾，近千人穿雨衣、撐雨傘在長椅引頸期盼。楊貴媚感動表示：「剛剛有點小擔心，中間看電影的時候有兩陣雨下得很大，我有偷偷回頭看，發現都沒有人離場！」「我去年看《愛情萬歲》是笑的，但我今年想哭。因為我們可以平安的重新在這裡團聚，然後一起迎接下一個平安年。」

楊貴媚更補充，今年看《愛情萬歲》4K數位修復版發現了好多沒有看到的細節，「因為影視聽中心帶來的數位修復版，真的、真的好清楚！他們好用心，保留臺灣當年最好的創作，也記錄臺灣一代電影人的努力。」她笑稱，看到自己跟李康生的「青春不再」，「滿臉的Energy、滿臉的膠原蛋白，都沒有了，哈哈哈！」

大銀幕上演臺北年輕男女在大城市生活的寂寞、空虛，為在座所有人代言內心難以抒發的複雜情感。而楊貴媚連續7分鐘不間斷哭泣的經典結局，讓所有人又想哭又想拍手叫好。李康生表示：「我今天重看《愛情萬歲》的心情跟晚上的天氣一樣，有小小的、淡淡的哀愁，但看到你們就覺得很開心，希望以後我每年都有辦法陪伴你們度過這個跨年的夜晚。」

導演蔡明亮行前就在個人社群分享「這一天已經變成我生命中重要的日子！不敢排別的行程。」他現場感性表示，「我真的特別喜歡看《愛情萬歲》最後這個鏡頭，有1個老人坐在畫面前面，他就是李康生的爸爸，他已經不在了。每一年，我都希望能夠再看到他1次，謝謝他把小康交給我。」溫馨告白也讓在場人紅了眼眶。

《愛情萬歲》主創團隊和觀眾一起在大安森林公園一邊看電影、一邊跨年。（國家影視聽中心提供）

《愛情萬歲》準備放映期前，現場已擠滿了未被冬雨澆熄熱情觀眾。（國家影視聽中心提供）

大安森林公園跨年夜放映《愛情萬歲》4K數位修復版。（國家影視聽中心提供）