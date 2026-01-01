大安森林「邊哭邊跨年」 楊貴媚雨中陪哭超感動：都沒人離場

【緯來新聞網】《愛情萬歲》去年在大安森林公園舉辦跨年放映，邀請影迷「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」，集結3000名觀眾到場同歡，這次跨年影視聽中心再次找來導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚同台，並擴大舉辦《愛情萬歲》放映活動，邀請影迷一起迎接2026年。見到數百名影迷風雨無阻到場支持，楊貴媚也哽咽喊：「去年我是笑著的，今年卻感動到哭了。」

《愛情萬歲》在大安森林公園舉辦跨年放映，李康生、楊貴媚都到場支持。（圖／國家影視聽中心提供）

《愛情萬歲》主創團隊也在跨年倒數前全體上台和觀眾互動，蔡明亮導演行前就在個人社群分享，「這一天已經變成我生命中重要的日子！不敢排別的行程。」他現場感性表示，「我真的特別喜歡看《愛情萬歲》最後這個鏡頭，有一個老人坐在畫面前面，他就是李康生的爸爸，他已經不在了。每一年，我都希望能夠再看到他一次，謝謝他把小康交給我。」不只和現場觀眾分享了《愛情萬歲》最溫馨的父子彩蛋，溫馨告白也讓在場所有人紅了眼眶。

《愛情萬歲》導演李康生陪著影迷一起跨年。（圖／國家影視聽中心提供）

《愛情萬歲》主創團隊和觀眾一起在大安森林公園一邊看電影、一邊跨年。（圖／國家影視聽中心提供）

片中楊貴媚在大安森林公園長椅上的7分鐘長哭戲，全無台詞，被封為「台灣電影史最長的哭戲」。楊貴媚今年也力挺到場，陪著台下粉絲一起跨年看電影，她真情流露發言：「剛剛有點小擔心，中間看電影的時候有兩陣雨下得很大，我有偷偷回頭看，發現都沒有人離場！」她感動地哽咽接著說，「我去年看《愛情萬歲》是笑的，但我今年想哭。因為我們可以平安的重新在這裡團聚，然後一起迎接下一個平安年。」不過感性氛圍沒有維持多久，她看到自己跟李康生當年在電影裡的青春面貌，她幽默喊：「滿臉的Energy、滿臉的膠原蛋白，都沒有了哈哈哈！」毫無保留的真心話讓全場又哭又笑。

楊貴媚出席《愛情萬歲》跨年活動真情流露。（圖／國家影視聽中心提供）

