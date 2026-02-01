大安深夜惡火奪2命！情侶慘死浴室 兒外出逃過一劫

大安區發生火災。（圖／東森新聞）





台北市大安區光復南路昨（31日）晚間發生火警，一棟12層樓RC建築物10樓起火，消防人員獲報趕抵灌救，於21時18分將火勢撲滅，一對情侶慘死火海，兒子因外出躲過死劫。

臺北市消防局表示，火警主要燒毀屋內家具與裝潢，初步判定未波及他戶。起火當下，大樓共疏散58人，其中31名男性、27名女性。火場中有一對情侶受困浴室內，發現時已失去生命跡象，緊急送醫搶救，分別送往國泰醫院與臺北醫學大學附設醫院，但最終仍因傷勢過重宣告不治。

警方調查，死者為許姓女子（60年次）及邱姓男子（54年次），兩人為情侶關係。據大樓管理員表示，起火戶為女方名下房產，男方並非每日同住，僅偶爾返家過夜，屋內以臥室受損最為嚴重，詳細死因仍待進一步釐清。

管理員表示，10樓僅有4戶住家，事發時其餘住戶剛好外出未在家，女方為單親家庭，育有一子一女，女兒已出嫁未同住，兒子平日與母親同住，任職超商，火災當天休假外出，因未在家而躲過一劫，目前人在醫院處理後續事宜，這起火災的起因仍需要火調單位進一步鑑定。

