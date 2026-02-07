大安港媽祖雕像豎立在即 宗教團體聚集做禮拜喊話市府停工

台灣宗教自由關懷協會成員齊聚大安港媽祖園區做禮拜。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕千呼萬喚，台中市海線民眾期盼13年，大安港媽祖雕像，一月舉行上梁典禮，30公尺高的媽祖雕像含基座高達53.6公尺，約18層樓高，將成為台灣本島最高的媽祖雕像，但台灣宗教自由關懷協會成員今日在園區舉行讚美禮拜，他們反對市政府用公帑興建媽祖園區，呼籲市府重新檢討園區定位。

大安港媽祖文化園區10多年來一波數折，也屢次遭到質疑不應偏袒單一宗教，台中市多個教會團體代表前年聚集在市府前廣場做禮拜、高唱詩歌，表達對大安港媽祖園區設置的不滿，今日在媽祖雕像即將豎立前，眾人齊聚園區門口做禮拜。

台中市台灣宗教自由關懷協會指出，政府對於宗教團體應保持宗教中立及宗教平等原則，市長盧秀燕花費政府公帑興建大安港媽祖文化園區，在管理與未來營運都需要使用政府預算，違反宗教中立及宗教平等原則。

尤其台中市政府在過去幾年花費6億公帑興建遊客中心，2026年進行招商標案並豎立媽祖雕像，應該立即停止，重新檢討園區定位，以海洋文化為出發點，不是以宗教象徵媽祖雕像為園區的主軸。

台中市府表示，大安港媽祖文化園區係以「文化觀光」為整體規劃方向，並非以宗教活動或特定宗教信仰作為園區定位，園區主要功能為提供市民及遊客多元觀光、遊憩及休閒使用，期能帶動海線地區整體觀光發展。

另園區內媽祖雕像本體由興富發基金會捐贈，並未使用市府預算，相關設置亦依法辦理，目前已完成雕像主體鋼構，後續辦理石材運送、組裝等作業，預計於今年第三季完成。

大安港媽祖雕像豎立在即，宗教團體園區聚集做禮拜，表達訴求。(記者張軒哲攝)

